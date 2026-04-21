Nach dem ersten Heimsieg der Saison wollen die Graz Giants am kommenden Samstag direkt nachlegen. Im ASKÖ Stadion Eggenberg treffen die Grazer auf die Fehérvár Enthroners aus Ungarn.

Die Graz Giants gehen mit ordentlich Rückenwind in das kommende Wochenende. Nachdem die Saison mit zwei denkbar knappen Niederlagen gegen die Prague Black Panthers (21:24) und die Vienna Knights (18:20) startete, gelang den Giganten in der Vorwoche der Befreiungsschlag. Mit einem deutlichen 35:7-Erfolg gegen die Salzburg Ducks setzten die Grazer ein Zeichen in der Liga, so in einer aktuellen Aussendung.

„Hungriger Gegner“ mit Europa-Erfahrung

Am Samstag, den 25. April 2026 um 15 Uhr, wartet nun die nächste Herausforderung. Mit den Fehérvár Enthroners kommt ein Team nach Graz, das über Erfahrung aus der European League of Football (ELF) verfügt. Obwohl die Ungarn bisher noch keinen Sieg einfahren konnten, warnten die knappen Ergebnisse der Vorwochen: Alle drei Spiele wurden mit weniger als vier Punkten Unterschied verloren. Giants-Head-Coach Stefan Pokorny: „Wir erwarten einen sehr hungrigen Gegner, haben wir uns doch erst letzte Woche noch in derselben Situation befunden“.