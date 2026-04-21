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Bild auf 5min.at zeigt die Graz Giants
Die Graz Giants gehen mit ordentlich Rückenwind in das kommende Wochenende.
Eggenberg
21/04/2026
Am Samstag

Nächster Heimsieg im Visier? Graz Giants gegen Fehérvár Enthroners

Nach dem ersten Heimsieg der Saison wollen die Graz Giants am kommenden Samstag direkt nachlegen. Im ASKÖ Stadion Eggenberg treffen die Grazer auf die Fehérvár Enthroners aus Ungarn.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(157 Wörter)

Die Graz Giants gehen mit ordentlich Rückenwind in das kommende Wochenende. Nachdem die Saison mit zwei denkbar knappen Niederlagen gegen die Prague Black Panthers (21:24) und die Vienna Knights (18:20) startete, gelang den Giganten in der Vorwoche der Befreiungsschlag. Mit einem deutlichen 35:7-Erfolg gegen die Salzburg Ducks setzten die Grazer ein Zeichen in der Liga, so in einer aktuellen Aussendung.

„Hungriger Gegner“ mit Europa-Erfahrung

Am Samstag, den 25. April 2026 um 15 Uhr, wartet nun die nächste Herausforderung. Mit den Fehérvár Enthroners kommt ein Team nach Graz, das über Erfahrung aus der European League of Football (ELF) verfügt. Obwohl die Ungarn bisher noch keinen Sieg einfahren konnten, warnten die knappen Ergebnisse der Vorwochen: Alle drei Spiele wurden mit weniger als vier Punkten Unterschied verloren. Giants-Head-Coach Stefan Pokorny: „Wir erwarten einen sehr hungrigen Gegner, haben wir uns doch erst letzte Woche noch in derselben Situation befunden“.

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