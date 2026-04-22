Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leserin
Bild auf 5min.at zeigt einen Brandeinsatz.
Die Polizei gibt nun Informationen zur Brandursache bekannt.
Graz
22/04/2026
Brandursache

Nach Großeinsatz in Graz: Erste Ergebnisse der Brandermittler liegen vor

Wie bereits berichtet, brach am 19. April 2026 im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in Graz-Straßgang ein Feuer aus. Die Brandursachenermittlung wurde durchgeführt, wie die Polizei informiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
2 Minuten Lesezeit(351 Wörter)

Am Abend des 19. April 2026 kam es im Grazer Bezirk Straßgang zu einem Großbrand in einer Wohnanlage am Grillweg. Laut ersten Informationen brach das Feuer im Bereich von Lagerabteilen im Erdgeschoß aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung, die sich über Teile der Stadt ausbreitete. Insgesamt standen 46 Kräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Nach etwa zwei Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, anschließend waren noch umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich. Rund 20 Bewohner wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht, schwerere Verletzungen gab es nicht.

Foto auf 5min.at zeigt Einsatkräfte nach dem Großbrand in Graz.
©5 Minuten |
Am Sonntag kam es zu einem Großeinsatz in Graz

Bewohnerin schildert dramatische Szenen

Eine Bewohnerin schilderte gegenüber 5 Minuten die dramatischen Minuten unmittelbar nach Brandausbruch. Sie sei zunächst durch mehrere laute Geräusche geweckt worden und habe gedacht: „Ich hab eigentlich geschlafen, auf einmal hat es 4–5 Mal einen richtig lauten Knall gemacht – ich dachte ehrlich gesagt, das war ein Blitzschlag“. Beim Blick aus dem Fenster habe sie aufgrund der starken Rauchentwicklung kaum etwas erkennen können: „Als ich aus dem Fenster blickte, habe ich durch den Rauch nichts gesehen“. Kurz darauf habe der Feueralarm ausgelöst, begleitet von Rufen im Haus wie „RAUS, RAUS, RAUUUS“. Die Frau habe das Gebäude daraufhin sofort verlassen und schildert, dass zu diesem Zeitpunkt bereits starker Brand sichtbar gewesen sei: „Ich bin dann gleich raus, zu dem Zeitpunkt brannte aber schon alles lichterloh“. Mehr dazu hier: „Lauter Knall, dann folgten Schreie“: Bewohnerin schildert Brandnacht. Was genau zu dem Brand führte, war bisher nicht bekannt. Am Montag rückten Ermittler zu der Wohnhaussiedlung aus.

Bild auf 5min.at zeigt einen Brandeinsatz.
©Leserin |
Dichte Rauchschwaden stiegen am Sonntagabend bei einer Wohnsiedlung am Grillweg in Graz empor.

Mehrere Zeugen wurden einvernommen

Brand- und Tatortermittler des Landeskriminalamtes Steiermark haben in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung Steiermark die Brandursachenermittlung durchgeführt.“ Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte das Feuer seinen Ausgang im Bereich eines Kellerabteils im Erdgeschoss genommen haben. Dabei dürfte laut jetzigem Ermittlungsstand brennbares Material entzündet worden sein. Mehrere Zeugen wurden einvernommen, Spuren und Hinweise wurden gesichert“, berichtet die Polizei. Bei dem Brand wurden 13 Personen leicht verletzt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Bild auf 5min.at zeigt ein Wohnhaus.
©Leserin
Ein Lokalaugenschein des Einsatzortes am nächsten Tag.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: