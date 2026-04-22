Nach Großeinsatz in Graz: Erste Ergebnisse der Brandermittler liegen vor

Am Abend des 19. April 2026 kam es im Grazer Bezirk Straßgang zu einem Großbrand in einer Wohnanlage am Grillweg. Laut ersten Informationen brach das Feuer im Bereich von Lagerabteilen im Erdgeschoß aus und führte zu einer starken Rauchentwicklung, die sich über Teile der Stadt ausbreitete. Insgesamt standen 46 Kräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Nach etwa zwei Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, anschließend waren noch umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich. Rund 20 Bewohner wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht, schwerere Verletzungen gab es nicht.

©5 Minuten | Am Sonntag kam es zu einem Großeinsatz in Graz

Bewohnerin schildert dramatische Szenen

Eine Bewohnerin schilderte gegenüber 5 Minuten die dramatischen Minuten unmittelbar nach Brandausbruch. Sie sei zunächst durch mehrere laute Geräusche geweckt worden und habe gedacht: „Ich hab eigentlich geschlafen, auf einmal hat es 4–5 Mal einen richtig lauten Knall gemacht – ich dachte ehrlich gesagt, das war ein Blitzschlag“. Beim Blick aus dem Fenster habe sie aufgrund der starken Rauchentwicklung kaum etwas erkennen können: „Als ich aus dem Fenster blickte, habe ich durch den Rauch nichts gesehen“. Kurz darauf habe der Feueralarm ausgelöst, begleitet von Rufen im Haus wie „RAUS, RAUS, RAUUUS“. Die Frau habe das Gebäude daraufhin sofort verlassen und schildert, dass zu diesem Zeitpunkt bereits starker Brand sichtbar gewesen sei: „Ich bin dann gleich raus, zu dem Zeitpunkt brannte aber schon alles lichterloh“. Mehr dazu hier: „Lauter Knall, dann folgten Schreie“: Bewohnerin schildert Brandnacht. Was genau zu dem Brand führte, war bisher nicht bekannt. Am Montag rückten Ermittler zu der Wohnhaussiedlung aus.

©Leserin | Dichte Rauchschwaden stiegen am Sonntagabend bei einer Wohnsiedlung am Grillweg in Graz empor.

Mehrere Zeugen wurden einvernommen

Brand- und Tatortermittler des Landeskriminalamtes Steiermark haben in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung Steiermark die Brandursachenermittlung durchgeführt.“ Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dürfte das Feuer seinen Ausgang im Bereich eines Kellerabteils im Erdgeschoss genommen haben. Dabei dürfte laut jetzigem Ermittlungsstand brennbares Material entzündet worden sein. Mehrere Zeugen wurden einvernommen, Spuren und Hinweise wurden gesichert“, berichtet die Polizei. Bei dem Brand wurden 13 Personen leicht verletzt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.