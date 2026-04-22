Graz99ers vor Meistertitel: Ein Sieg fehlt zur historischen Krönung

Für die Graz99ers bietet sich am Mittwochabend die Chance auf einen historischen Triumph. Im vierten Finalspiel der ICE Hockey League gegen den HC Pustertal in Bruneck fehlt den Steirern nur noch ein Sieg zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte. Die Ausgangslage ist eindeutig: Nach drei überzeugenden Erfolgen führen die Grazer in der „Best-of-Seven“-Serie mit 3:0 und haben damit den ersten Matchpuck. Zudem präsentiert sich das Team von Trainer Dan Lacroix in beeindruckender Form. Seit Beginn der Play-offs ist die Mannschaft ungeschlagen und hat bereits eine lange Siegesserie aufgebaut. Sollte auch das vierte Finalspiel gewonnen werden, würde Graz nicht nur den Titel holen, sondern auch eine makellose K.-o.-Phase abschließen, ein Kunststück, das in der Ligageschichte nur wenigen Teams gelungen ist.

Mannschaft blickt Herausforderung entgegen

Trotz der komfortablen Situation warnt Kapitän Korbinian Holzer vor verfrühter Euphorie. „Aber der vierte Sieg ist tatsächlich der schwierigste. Das ist im Eishockey nichts Neues und kommt ja nicht von ungefähr“, betont er. Auch Lacroix schlägt in dieselbe Kerbe und unterstreicht die Herausforderung eines möglichen Entscheidungsspiels: „Wir wissen alle sehr genau, wie schwierig in Playoffs der vierte Sieg ist.“ Gleichzeitig zeigt sich der Coach zuversichtlich, dass seine Mannschaft fokussiert bleibt. Aussagen wie „One to go“ nehme er zwar zur Kenntnis, sie dürften jedoch nichts an der Herangehensweise ändern. Entscheidend sei, dass das Team seinem bisherigen Weg treu bleibt und keine unnötigen Anpassungen vornimmt. „Sie dürfen nicht das Gefühl bekommen, etwas tun zu müssen, was sie vorher nicht getan haben“, so Lacroix.

Spiel könnte historischen Ausgang bringen

Neben der möglichen Titelpremiere winken den Grazern auch mehrere Bestmarken. Mit einem weiteren Erfolg könnten sie ihre Siegesserie weiter ausbauen und sich in den Rekordbüchern der Liga verewigen. Auch individuell sticht das Team hervor, etwa durch starke Leistungen im Tor, die maßgeblich zum bisherigen Erfolgslauf beigetragen haben. Unterschätzen will man den Gegner jedoch keinesfalls. Der HC Pustertal steht mit dem Rücken zur Wand und kämpft um die letzte Chance, die Serie noch zu drehen. Lacroix erwartet daher eine intensive Partie: „Pustertal kämpft um seine Saison und das als sehr stolzes Team; uns steht auch Mittwoch wieder eine richtig starke Mannschaft gegenüber. Ich erwarte ein hartes, ein schweres Spiel. Wir müssen weiterhin in den richtigen Momenten die richtigen Dinge tun, werden unser bestes Hockeyspiel brauchen, um zu gewinnen.“ Ob die Grazer den letzten Schritt tatsächlich schaffen und sich erstmals zum Meister krönen, entscheidet sich am Mittwochabend – mit der Möglichkeit, ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte zu schreiben.