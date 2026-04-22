Nächtliche Einbrüche in Graz: Polizei stoppt Verdächtigen im Gastlokal

Ein 32-Jähriger steht im Verdacht, Dienstagmorgen, dem 21. April 2026, in zwei Firmenobjekte in Graz-Jakomini eingebrochen zu haben. Er wurde festgenommen.

Gegen 5.25 Uhr zeigten Zeugen bei der Polizei an, dass offenbar in einen Imbissstand eingebrochen worden sei. Der Täter sei geflüchtet. Gegen 5.50 Uhr meldete ein Zeuge einen weiteren Einbruch in ein Gastlokal unweit des ersten Tatorts. Mehrere Polizeistreifen begaben sich sofort zu diesem Lokal und konnten im Inneren einen 32-Jährigen aus Tirol auf frischer Tat ertappen. Der Mann dürfte durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Lokal gelangt sein und dort offenbar eine Trinkgeldkasse aufgebrochen und das Bargeld an sich genommen haben.

Weitere Delikte gestanden

Der Verdächtige wurde festgenommen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige offenbar in den letzten Wochen mehrmals polizeilich durch Suchtmitteldelikte und Betrugshandlungen in Graz in Erscheinung getreten ist. Er zeigte sich bei den Einvernahmen vollinhaltlich geständig. Über Weisung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Weitere Erhebungen laufen.