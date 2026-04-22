Umsatz vervierfacht, dann Absturz: Gesundheitsprodukte-Anbieter vor dem Aus

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass die HILDEGARDS LADEN KG einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht hat. Mit einer zeitnahen Verfahrenseröffnung ist zu rechnen.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Graz ist im Bereich Handel und Vertrieb von Gesundheits- bzw. Naturprodukten nach der Hildegard-von-Bingen-Tradition tätig. Im Unternehmen sind aktuell zwei Mitarbeiter beschäftigt.

Kosten gestiegen, Nachfrage sinkt

Nach einer zunächst positiven Geschäftsentwicklung (Vervierfachung des Umsatzes in den letzten vier Jahren, zusätzliche Vertriebskanäle) kippte die positive Entwicklung ab dem Frühjahr 2025. „Verantwortlich dafür waren drastisch gestiegene Werbekosten, gleichzeitig kam hinzu, dass diese Produkte zu den ersten verzichtbaren Ausgaben der Konsumenten gehörten. Weiters wurde in der Branche ein abflauender Gesundheitstrend beobachtet. Im Herbst 2025 entschied man sich einen Unternehmensverkauf anzustreben“, berichtet der AKV. Trotz mehrerer intensiv geführten Verkaufsgespräche konnte bislang kein positiver Abschluss erzielt werden. Die Passiva werden mit 1.116.900 Euro beziffert, wobei ein überwiegender Teil auf Gesellschafterdarlehen und Bankverbindlichkeiten entfällt. Die Aktiva werden mit 324.700 Euro beziffert. Die Überschuldung beträgt daher 792.200 Euro, so der AKV.

Keine Fortführung

„Eine langfristige Unternehmensfortführung wird nicht angestrebt, sodass langfristig mit einer Liquidation des Unternehmens zu rechnen sein wird“, so der AKV. Die Firma plant somit nicht mehr, den Betrieb dauerhaft weiterzuführen.