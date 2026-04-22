18. Pflanzenraritätenmarkt findet in Graz statt

Ein Wochenende lang verwandelt sich das Gelände bei der Uni Graz und beim Botanischen Garten in einen Treffpunkt für Gartenliebhaber und Pflanzenfreunde. Der Eintritt ist frei.

Am 25. und 26. April 2026 findet im Botanischen Garten und beim Campus der Universität Graz bereits zum 18. Mal der Pflanzenraritätenmarkt statt. An zwei Tagen verwandelt sich das Gelände in einen Treffpunkt für Gartenfans, Pflanzenliebhaber und alle, die sich für besondere Artenvielfalt interessieren.

Zierpflanzen beim Botanischen Garten, Nutzpflanzen bei der Uni

Im Freilandbereich des Botanischen Gartens liegt der Fokus auf außergewöhnlichen Zierpflanzen. Besucher können dort unter anderem Staudenraritäten, Kakteen und andere seltene Gewächse entdecken und erwerben. Parallel dazu wird die Campuswiese am Universitätsplatz 2 zum Markt für Nutzpflanzen. Im Angebot stehen Gemüsejungpflanzen, Beeren, Bio-Saatgut sowie weitere Produkte für den eigenen Garten. Ergänzt wird die Veranstaltung durch praktisches Gartenzubehör und ausgewähltes Kunsthandwerk, das thematisch auf Natur und Pflanzenwelt abgestimmt ist. Der Pflanzenraritätenmarkt ist an beiden Tagen jeweils von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.