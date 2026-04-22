Grazer Gemeinderatswahl kostet fast eine Million Euro

Am 28. Juni wird in Graz gewählt und das hat seinen Preis. Die Stadt stellt rund 930.000 Euro für die Abwicklung bereit. Vor allem die stark genutzte Briefwahl lässt die Kosten deutlich steigen.

Wenn du am 28. Juni in Graz zur Wahl gehst, entscheidest du nicht nur einmal. Insgesamt stehen gleich 19 Wahlen an: der Gemeinderat, 17 Bezirksräte und der Migrantenbeirat. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, hat der Stadtsenat die nötigen Mittel bereits einstimmig abgesegnet, nun zieht der Gemeinderat nach. Insgesamt rechnet die Stadt mit Kosten von rund 930.000 Euro.

Briefwahl als Kostentreiber

Ein großer Teil des Budgets fließt in die Briefwahl. Rund 300.000 Euro sind allein für Postdienste eingeplant. Dahinter stecken die Portokosten für Wahlkarten. Laut Wolfgang Schwartz, zuständig für Wahlen in Graz, ist gerade dieser Bereich schwer vorherzusagen. Der Versand einer eingeschriebenen Wahlkarte kostet aktuell 6,90 Euro, für den Rückversand kommen noch einmal etwa 3,50 Euro dazu.

Immer mehr Stimmen per Post

Die Briefwahl wird immer beliebter. Bei der Graz-Wahl 2021 wurden laut „Kleiner Zeitung“ über 25.000 Wahlkarten beantragt – deutlich mehr als noch 2017. Wie viele es heuer werden, ist offen. Fix ist: Je mehr Menschen per Post wählen, desto höher fallen die Kosten aus. Was viele nicht wissen: Du kannst deine Wahlkarte auch direkt bei einer Servicestelle abholen und dort gleich abstimmen – ohne zusätzliche Portokosten.

Personal und IT schlagen zu Buche

Neben der Briefwahl fallen auch in anderen Bereichen hohe Ausgaben an. Rund 326.000 Euro entfallen auf Personal und sonstige Leistungen. Für die Auszählung am Wahlabend werden zusätzliche Kräfte eingesetzt, damit möglichst rasch Ergebnisse vorliegen. Dazu kommen 279 Sprengelwahlbehörden mit Wahlleitern, Stellvertretern sowie Beisitzern und Vertrauenspersonen. Letztere erhalten eine Entschädigung von 100 Euro. Auch IT-Leistungen schlagen mit etwa 100.000 Euro zu Buche.

Wahllokale kosten ebenfalls Geld

Ein weiterer Posten sind die Wahllokale selbst. Diese befinden sich meist in Schulen oder Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt. Für Miete und Betrieb werden rund 62.000 Euro veranschlagt.