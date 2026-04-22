Brandalarm in Hotel: Angebranntes Gebäck löst Einsatz aus

In Pachern (Gemeinde Hart bei Graz) hat am Dienstagabend ein Rauchmelder in einem Hotel Alarm geschlagen. Der Grund war weniger dramatisch als befürchtet.

Am Dienstag, dem 21. April 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz um 21.04 Uhr zu einem Einsatz in ein Hotel im Ortsgebiet von Pachern gerufen. Ein Rauchwarnmelder hatte in einem Zimmer Alarm ausgelöst und sorgte damit für einen Feuerwehreinsatz. Für die Einsatzkräfte war zunächst unklar, was genau den Alarm verursacht hatte. Einsatzleiter HBI Peter Preuss führte unmittelbar nach dem Eintreffen die Lageerkundung durch. In der Brandmeldezentrale stellte sich heraus, dass gleich zwei Melder angeschlagen hatten: der Zwischendeckenmelder 46/5 sowie der Melder 45/4 im Zimmer 218 im zweiten Obergeschoß. Damit war klar, wo sich die Ursache befinden musste.

Ursache schnell gefunden

Vor Ort entdeckten die Feuerwehrleute schließlich eine leichte Verrauchung in der Küche des betroffenen Zimmers. Der Auslöser war verkohltes Gebäck, das Rauch entwickelt hatte. Ein offenes Feuer lag nicht vor. Das Zimmer wurde in weiterer Folge belüftet, um den Rauch zu entfernen.

©FF Hart bei Graz Ein Brandalarm in einem Hotel löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Einsatz nach einer Stunde beendet

Nachdem die Brandmeldeanlage wieder scharf gestellt worden war, konnte Entwarnung gegeben werden. Die Einsatzkräfte rückten nach rund einer Stunde wieder ins Feuerwehrhaus ein. Insgesamt standen das MZF und das HLF4 mit zwölf Kräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 15:21 Uhr aktualisiert