Schlagergarten Gloria eröffnet den Lendwirbel im Grazer Volksgarten

Mitten in Graz legt am 26. April die „Kreuzfahrt ins Glück“ an: Der Schlagergarten Gloria verwandelt den Volksgarten in ein kostenloses Festivalgelände und eröffnet damit den Lendwirbel.

Am Sonntag, dem 26. April, wird der Volksgarten zur zentralen Bühne für den Schlagergarten Gloria. Auf der Hauptbühne stehen Acts wie Udo West, Die Sinalcos und die Dust City Dancers. Auch der „Zirkus Kunterbunt“ der Barmherzigen Brüder Kainbach bringt zusätzliche Abwechslung ins Programm. Ergänzt wird das Line-up durch Johannes & Johannes & die Snakes sowie die Gloria All Stars. Ein besonderer Programmpunkt ist der Auftritt des „Chors der 10.000“ gemeinsam mit Laura Wiesinger. Durch den Tag führt Martina Poel.

Fließender Übergang zur DJ-Bühne

Nach den Live-Auftritten geht das Programm nahtlos weiter. Mehrere DJs sorgen im Anschluss für musikalische Vielfalt. Mit dabei sind unter anderem Melodien Für Millionen, Adriana Celentana und Turnmaster Tim. Auch Coco, Columbush, Francois La Mer, Frl. Topsy, FürGabiTuIchAlles und Toni Talwärts stehen an den Turntables.

Familienprogramm im eigenen Bereich

Parallel dazu bietet die sogenannte Familieninsel ein eigenes Angebot. Dort stehen Hupfburg, Schminken und Bastelstationen bereit. Zusätzlich gibt es Umwelt- und Demokratiespiele sowie eine Regenwurmschatzsuche des Forums Urbanes Gärtnern. Auch ein Tanzkaraoke ist Teil des Programms.