Blumen im Fokus: Zwei neue Ausstellungen starten in Graz

In Graz dreht sich jetzt alles um die Blume: Im Joanneumsviertel eröffnen gleich zwei neue Ausstellungen - von überraschendem Pflanzensex bis zu kunstvollen Blumenbildern aus 200 Jahren.

Das Kuratorenteam von "Blümchensex" Kurt Zernig, Martina Pöltl und Gernot Friebes (v.l.) zeigt in der Ausstellung wie raffiniert, hochpräzise und erstaunlich erfolgreich das Liebesleben der Pflanzen ist.

Das Kuratorenteam von "Blümchensex" Kurt Zernig, Martina Pöltl und Gernot Friebes (v.l.) zeigt in der Ausstellung wie raffiniert, hochpräzise und erstaunlich erfolgreich das Liebesleben der Pflanzen ist.

Im Universalmuseum Joanneum steht 2026 alles unter dem Jahresschwerpunkt „BLOOM“. Nach dem Kunsthaus Graz folgen nun zwei weitere Highlights im Joanneumsviertel: Das Naturkundemuseum und die Neue Galerie Graz eröffnen zeitgleich neue Ausstellungen. Beide widmen sich auf ganz unterschiedliche Weise der Blume. Eröffnet wird am Donnerstag, dem 23. April, um 19 Uhr – bei freiem Eintritt.

Wenn Pflanzen lieben

Im Naturkundemuseum wird es überraschend: Die Ausstellung „Blümchensex“ zeigt, wie vielfältig das Liebesleben der Pflanzen ist. Im Zentrum stehen die Blüten – das „Lustzentrum“ der Pflanzen. Dort sitzen Staubblätter und Fruchtknoten, also die Sexualorgane. Die Geschlechterverhältnisse sind dabei alles andere als einfach: Männlich, weiblich, zwittrig oder steril – alles kommt vor, oft sogar in Kombination. Weil Pflanzen ortsgebunden sind, brauchen sie Hilfe bei der Fortpflanzung. Hummeln, Käfer, Schmetterlinge oder sogar Vögel übernehmen diese Aufgabe, andere Pflanzen setzen auf den Wind. Manche bleiben überhaupt asexuell.

Warum das wichtig ist

Nach der Bestäubung entsteht eine neue genetische Kombination, die Grundlage für die enorme Vielfalt der Pflanzenwelt. Diese Biodiversität sorgt für stabile Ökosysteme und ist auch für uns Menschen entscheidend, denn viele unserer Lebensmittel stammen direkt von Blütenpflanzen. Rund 80 Prozent dieser Pflanzen werden von Insekten bestäubt. Doch genau dieses Zusammenspiel gerät zunehmend unter Druck: Die Zahl der Fluginsekten in Mitteleuropa ist in den letzten 30 Jahren um 75 Prozent zurückgegangen.

Kunst trifft Wissenschaft

Parallel dazu zeigt die Neue Galerie Graz mit „Analytische Schönheit“ eine ganz andere Perspektive auf Blumen. Die Ausstellung vereint Blumendarstellungen aus 200 Jahren – von Biedermeier-Aquarellen über fernöstliche Drucke bis hin zu zeitgenössischer Kunst. Dabei wird sichtbar, wie eng Kunst und Wissenschaft miteinander verbunden sind. Besonders im 19. Jahrhundert dienten detailgenaue Zeichnungen nicht nur der Ästhetik, sondern auch der Forschung. Bis heute können gemalte Pflanzen oft mehr Details zeigen als Fotografien.

Blumen als Spiegel der Zeit

Blumenmotive begleiten die Kunst seit der Antike. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich ihr Blick: von idealisierten Darstellungen hin zu realistischen Abbildungen. Mit dem Aufstieg der Naturwissenschaften wurden Künstler zu wichtigen Partnern der Forschung. Heute haben solche Werke vor allem historischen Wert – sie zeigen eine Zeit, in der Kunst und Wissenschaft besonders eng zusammenarbeiteten.

Verbindendes Element BLOOM

Beide Ausstellungen sind Teil eines größeren Ganzen: Zeitgenössische Kunstinterventionen ziehen sich durch alle BLOOM-Schauen. Sie greifen aktuelle Themen auf und verbinden Vergangenheit mit Gegenwart. Begleitet wird das Programm von zahlreichen Veranstaltungen rund um das Thema Blume. Die Ausstellungen „Blümchensex“ und „Analytische Schönheit“ starten am 23. April in Graz und zeigen, wie viel mehr in Blumen steckt, als man auf den ersten Blick vermutet.