Über 250 Leben gerettet: Feuerwehr auf Drohnen-Mission für Rehkitze

Wenn die Bauern in Stiwoll die Mähwerke starten, schlägt die Stunde der Lebensretter. Die Feuerwehr Stiwoll geht bereits in die siebente Saison ihrer Drohnen-Aktion, um Rehkitze vor dem grausamen Mähtod zu bewahren.

Während die meisten noch schlafen, sind die Drohnenpiloten der Feuerwehr bereits auf den Beinen. Oft geht es schon um 3.30 Uhr früh los, damit die Wiesen vor dem Arbeitsalltag der Piloten und der Landwirte abgesucht werden können. Mit modernster Technik spüren sie die Kitze im hohen Gras auf, bevor die Traktoren anrollen, so in einer aktuellen Aussendung der Feuerwehr. „Die Flüge werden von speziell geschulten Drohnenpiloten durchgeführt, die ihren Einsatz häufig noch vor Beginn ihres regulären Arbeitstages leisten“, heißt es.

Die harte Arbeit trägt Früchte:

Über 250 Rehkitze konnten in den letzten Jahren bereits erfolgreich gerettet werden.

Wegen des großen Erfolgs hilft die Feuerwehr Stiwoll nach Möglichkeit auch in den umliegenden Gemeinden aus.

Hand in Hand für den Tierschutz

„Mit großem Engagement leisten die freiwilligen Helfer damit einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz und zur nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Jagd und Einsatzorganisationen“, so in der Aussendung.