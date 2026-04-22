Motorrad kracht in Auto: 70-Jährige im Krankenhaus

In Graz-Wetzelsdorf krachte es am Mittwochnachmittag: Bei einem Unfall zwischen Auto und Motorrad wurde eine 70-jährige Frau schwer verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Am Mittwochnachmittag, dem 22. April 2026, kam es im Grazer Bezirk Wetzelsdorf zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.20 Uhr stießen im Kreuzungsbereich Wetzelsdorfer Straße und Südbahnstraße ein Wagen und ein Motorrad zusammen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 72-jähriger Grazer mit seinem Motorrad unterwegs. Seine 70-jährige Ehefrau fuhr als Mitfahrerin mit. Sie waren auf der Wetzelsdorfer Straße vom Bahnhof Don Bosco kommend in Richtung Westen unterwegs. Zur selben Zeit lenkte eine 35-jährige Grazerin ihren Wagen auf der Südbahnstraße in Richtung Süden. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Mitfahrerin schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde die 70-jährige Frau schwer verletzt. Einsatzkräfte des Österreichischen Roten Kreuzes versorgten sie noch an der Unfallstelle und brachten sie anschließend ins UKH Graz. Dort wurde sie stationär aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie konnten jedoch selbstständig von der Unfallstelle entfernt werden. Ein Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ. „Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.