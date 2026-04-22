Radunfall in Graz: Bub (8) fährt Frau an und flüchtet

In der Reininghaussiedlung in Graz wurde am Mittwochabend eine Fußgängerin von einem Radfahrer touchiert. Der Bub und sein Begleiter fuhren weiter. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Am Mittwoch, dem 22. April 2026, kam es gegen 17.45 Uhr in der Domenico-Dell‘ Allio-Allee zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Frau war zu Fuß in Richtung Jochen-Rindt-Platz unterwegs, als sich von hinten zwei Radfahrer näherten. Es dürfte sich dabei um Vater und Sohn gehandelt haben. Beim Vorbeifahren kam es dann zum Kontakt: Der Bub streifte die Frau mit seinem Fahrrad.

Frau klagt über Schmerzen

Durch die Berührung kam die 47-Jährige zwar nicht zu Sturz, dennoch blieb der Vorfall nicht folgenlos. Die Frau verspürte Schmerzen im Bereich des Beins und verständigte daraufhin das Österreichische Rote Kreuz. Nach der Erstversorgung wurde sie ins UKH Graz gebracht, wo sie weiter behandelt wurde.

Radfahrer fahren einfach weiter

Besonders brisant: Nach dem Unfall hielten weder der Bub noch der mutmaßliche Vater an. Ohne Daten auszutauschen, verließen sie die Unfallstelle. Die Polizei hat erste Hinweise zu den beiden Radfahrern. Der Bub soll etwa acht Jahre alt gewesen sein und einen orangefarbenen Helm getragen haben. Der Mann, der vermutlich sein Vater ist, trug laut Angaben eine Strickmütze. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

Polizei bittet um Hinweise

Nun hoffen die Ermittler auf Unterstützung aus der Bevölkerung. „Sachdienliche Hinweise sind an die Verkehrsinspektion 1, Tel. Nr.: 059 133/654110, erbeten“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.