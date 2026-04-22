Historischer Sieg: Graz99ers sind erstmals Meister

Finale, Spiel 4 der win2day ICE Hockey League: Die Graz99ers führen nach dem 5:2-Heimsieg am Mittwoch in der Best-of-7-Serie mit 3:0 und stehen beim HC Pustertal vor dem Titelgewinn.

Graz99ers und HC Pustertal lieferten sich im vierten Finalspiel in Bruneck ein entscheidendes Duell um den Titel in der ICE Hockey League.

Graz99ers und HC Pustertal lieferten sich im vierten Finalspiel in Bruneck ein entscheidendes Duell um den Titel in der ICE Hockey League.

Am Mittwoch, dem 22. April, trafen die Graz99ers im vierten Finalspiel in Bruneck auf den HC Pustertal. Die Steirer hatten sich zuvor eine klare Ausgangsposition erarbeitet: Nach drei Siegen in Folge – zuletzt ein souveränes 5:2 im Heimspiel – führten sie in der Best-of-7-Serie mit 3:0. Damit fehlte nur noch ein Erfolg, um den Meistertitel in der ICE Hockey League zu fixieren. Gleichzeitig bot sich den Grazern die Chance, die Finalserie ohne Niederlage zu beenden und damit Geschichte zu schreiben.

Blitzstart und schnelle Wende im ersten Drittel

Die Graz99ers starteten stark und gingen in der 8. Minute in Führung. Nach einem erzwungenen Puckverlust blieb Kevin Roy geduldig und traf sehenswert zum 0:1. Die Steirer hatten das Spiel zunächst unter Kontrolle, doch Pustertal antwortete prompt. In der 11. Minute nutzte Rok Ticar eine Unordnung in der Grazer Defensive und glich zum 1:1 aus. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag: In der 15. Minute sorgte Mikael Frycklund vor dem Tor von Nicolas Wieser für Verkehr, stand richtig und stellte auf 2:1 für die Gastgeber.

Ausgleich im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel gelang den Graz99ers der wichtige Treffer zum Ausgleich. In der 31. Minute setzte sich Anders Koch hinter dem Tor der Gastgeber durch. Sein Abschluss fand auf ungewöhnliche Weise den Weg über die Linie, womit die Steirer wieder auf 2:2 stellten.

Graz99ers krönen sich im dritten Drittel zum Meister

Die Graz99ers starten stark ins dritte Drittel: In der 42. Minute traf Kevin Conley nach einem Angriff über links zum 3:2. In Minute 49 legte Josh Currie nach und erhöhte auf 4:2. In der 54. Minute machte Lenz Moosbrugger nach Konter alles klar und stellte auf 5:2. Den Schlusspunkt setzt Schiechl mit einem Empty-Net-Tor (60.) zum 6:2. Die Graz99ers gewinnen somit das vierte Finalspiel und sichern sich den Meistertitel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 22:28 Uhr aktualisiert