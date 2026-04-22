Remis in Graz: Sturm und LASK trennen sich 1:1

In Graz-Liebenau entwickelte sich ein hitziges Duell: Sturm war lange in Überzahl, lag zurück und rettete erst spät per Elfmeter einen Punkt gegen den LASK.

Vor dem Anpfiff war die Ausgangslage klar: Sturm wollte im Heimspiel wichtige Punkte holen, während der LASK nach dem Remis im letzten Duell erneut dagegenhalten wollte. Die Kulisse in Graz-Liebenau war stimmungsvoll, beide Teams starteten mit viel Tempo in die Partie.

Erste Halbzeit: Überzahl ohne Ertrag

Sturm begann druckvoll und hatte mehr vom Spiel, ohne sich zunächst klare Chancen zu erarbeiten. Früh wurde es dann turbulent: Tornich sah nach einem Foul die Gelb-Rote Karte, der LASK musste über weite Strecken in Unterzahl agieren. Trotz dieses Vorteils fehlte den Grazern die Durchschlagskraft. Die beste Möglichkeit hatte Kiteishvili, dessen Distanzschuss an die Stange ging. Insgesamt blieb Sturm vor der Pause zu ungefährlich.

Zweite Halbzeit: LASK trifft, Sturm antwortet spät

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst kaum, bis der LASK eiskalt zuschlug. Nach einer Ecke für Sturm konterten die Linzer schnell, Usor traf sehenswert zum 0:1. Die Grazer wirkten danach ideenlos, während die Partie immer hitziger wurde. Adeniran sah ebenfalls die Gelb-Rote Karte, der LASK war nur noch zu neunt. In der Schlussphase bekam Sturm schließlich die große Chance: Nach Videostudium gab es Elfmeter. Kiteishvili verwandelte sicher zum 1:1 und sorgte mit seinem 14. Saisontreffer für den späten Ausgleich.