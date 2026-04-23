So werden Kinder zu Wildtierprofis in der Steiermark

In Graz wurde ein neues Unterrichtsheft für steirische Schulen vorgestellt. Es zeigt Kindern, wie sie heimische Wildtiere im Alltag schützen können - mit einfachen Mitteln direkt vor der eigenen Haustür.

In Graz präsentierten Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ), Lea Mirwald von „Tierschutz macht Schule“ und Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl das neue Unterrichtsheft „Tierprofi – Wildtiere“. Es richtet sich gezielt an Schülerinnen und Schüler der sechsten Schulstufe. Ziel ist es, Kindern den richtigen Umgang mit heimischen Wildtieren näherzubringen. Dabei steht vor allem der Alltag im Fokus, also genau jene Orte, an denen Kinder selbst aktiv werden können.

Spielerisch zum besseren Verständnis

Das Heft kombiniert Wissen mit Rätseln und interaktiven Elementen. So bleibt das Thema nicht nur Theorie, sondern wird greifbar. Besonders anschaulich ist ein Würfelspiel mit dem Titel „Gefährliche Pfade für Wildtiere“. Es zeigt, welchen Hindernissen Tiere täglich begegnen – und wie Menschen diese Gefahren reduzieren können. Kinder lernen so Schritt für Schritt, Verantwortung zu übernehmen.

©Land Steiermark/PB Amesbauer Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer, Geschäftsführerin von „Tierschutz macht Schule“ Lea Mirwald und Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl präsentierten gemeinsam das Unterrichtsheft „Tierprofi – Wildtiere“.

Gefahren lauern oft im eigenen Garten

Wie schnell Wildtiere in Gefahr geraten, erklärt Lea Mirwald anhand konkreter Beispiele: „Igel können in Pools ertrinken. Mit kleinen Brettern als Ausstiegshilfen passiert das nicht. Rasenmähroboter können kleine Tiere wie Erdkröten verletzen, deshalb sollten sie nur tagsüber auf begrenzter Fläche in Betrieb sein, denn nachts sind viele Tiere unterwegs.” Gerade solche einfachen Maßnahmen machen einen großen Unterschied.

Tierschutz beginnt im Alltag

Für Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer ist klar, dass Bewusstsein der Schlüssel ist: „Das Unterrichtsheft zeigt den Kindern, mit welchen einfachen Mitteln sie unserer Tierwelt helfen können – jede und jeder kann etwas zum Wildtierschutz beitragen. Mit Bewusstseinsbildung bei Kindern und Jugendlichen erreichen wir viel mehr, als mit immer mehr Regeln und Verboten. Gerade im unmittelbaren Lebensumfeld der Kinder lassen sich mit wenig Aufwand große Verbesserungen für den Schutz unserer heimischen Wildtiere erreichen.” Deshalb wird die Verteilung der Materialien auch unterstützt.

Kinder tragen Wissen weiter

Initiiert wurde das Projekt von Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl. Sie sieht vor allem den Effekt über die Schule hinaus: „Durch das Erzählen im privaten Umfeld festigen die Kinder ihr Erlerntes und geben es weiter. So kann das Wissen über den richtigen Umgang mit Wildtieren alle Generationen erreichen.” Mit dem Heft „Tierprofi – Wildtiere“ setzt die Steiermark damit einen weiteren Schritt in der Tierschutzbildung und zeigt, dass schon kleine Handlungen große Wirkung haben können.