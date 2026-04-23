„Diese Nacht hat sich eingebrannt“: Nach Großbrand hält Graz zusammen

Nach dem Großbrand in Graz-Straßgang kehrt langsam der Alltag zurück. Doch was die Bewohner erlebt haben, wirkt nach. Zwischen Angst, Schock und Unsicherheit zeigt sich vor allem eines: Zusammenhalt.

Wie 5 Minten berichtet hat, kam es am 19. April 2026 zu einem Großbrand in einer Wohnanlage im Grazer Bezirk Straßgang. Das Feuer brach im Erdgeschoss aus, breite sich rasch aus und führte zu einem Großeinsatz mit zahlreichen Einsatzkräften. Rund 20 Bewohner mussten ins Krankenhaus, mehrere wurden leicht verletzt. Die Ursache wird weiterhin untersucht, aktuell steht Brandstiftung im Raum. Doch was Zahlen und Fakten nicht zeigen: die Gefühle jener Menschen, die diese Nacht erlebt haben.

„Der Schock steht vielen noch ins Gesicht geschrieben“

Für die Bewohner war es ein Ausnahmezustand. Über 700 Wohnungen und rund 1.500 Menschen waren betroffen, viele mussten ihre Wohnungen verlassen und wussten stundenlang nicht, ob sie zurückkehren können. „Es ist ziemlich genau 72 Stunden her (Anmerkung d. Redaktion: Stand 22. April), da ist bei uns etwas passiert, das im Leben vermutlich nur mit der Wahrscheinlichkeit eines Lottosechsers eintritt“, schildert ein Thomas Muck in einem emotionalen Facebook-Posting. Noch immer sitzt der Schock tief: „Der Schock steht vielen auch heute noch ins Gesicht geschrieben.“

Evakuierung, Angst und Ungewissheit

Das komplette Erdgeschoss stand über Stunden in Flammen. Die Schäden sind enorm. „Zehn Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar“, heißt es. Besonders drastisch zeigt sich das Ausmaß im Keller: „Dort, wo einmal unsere Kellerabteile waren, ist jetzt ein apokalyptisches, schwarzes Loch.“ Viele verloren persönliche Gegenstände, Erinnerungen, die nicht ersetzt werden können.

„Wir rücken zusammen“

Und doch ist es genau diese Ausnahmesituation, die etwas anderes sichtbar macht. „Wir rücken zusammen“, beschreibt der Bewohner die Stimmung danach. Menschen, die sich zuvor kaum kannten, stehen plötzlich beieinander, reden, hören zu, helfen. „Wie geht’s dir?“ – „Wie habt ihr es hinausgeschafft?“ – einfache Fragen, die plötzlich viel bedeuten. „Alter, Religion, Herkunft – all das spielt keine Rolle mehr. Wir sind einfach Menschen, die dasselbe erlebt haben.“ Auch die Einsatzkräfte hinterließen Eindruck. Feuerwehr, Rettung, Polizei und Krisenintervention waren rasch vor Ort und arbeiteten Hand in Hand. „Nach wenigen Minuten hatten sie die Lage unter Kontrolle“, heißt es. Busse dienten als Zufluchtsorte, Decken und Wasser wurden verteilt. Viele Bewohner konnten erst spät in der Nacht zurück, begleitet bis zur Wohnungstür.

„Diese Stadt funktioniert“

Ein Detail bleibt besonders in Erinnerung: „Mitten unter all den Helfern, bis zum Schluss vor Ort, war die Graz Bürgermeisterin Elke Kahr.“ Sie habe geholfen, beruhigt und sogar Betroffene persönlich in eine Unterkunft gebracht. Für viele ein Zeichen: „Wir haben in dieser Nacht erlebt, dass diese Stadt funktioniert. Und zwar genau so, wie man es sich wünscht.“

Was bleibt

Auch wenn langsam wieder Normalität einkehrt, Strom und Warmwasser funktionieren wieder, ist die Nacht noch präsent. „Diese Nacht hat sich eingebrannt. In unsere Wände. In unsere Erinnerungen.“ Doch neben Angst und Ungewissheit bleibt etwas anderes stärker: „Die Stimmen der Nachbarn. Die helfenden Hände. Das Gefühl, nicht allein zu sein.“ Vielleicht, so beschreibt es Thomas Muck, ist genau das das Wichtigste, was ein Feuer nicht zerstören kann: „Dass wir füreinander da sind. Dass wir zusammenstehen.“ Ein Satz, der über diese Nacht hinausgeht. „Danke an jeden einzelnen, der geholfen hat. Und von ganzem Herzen: Danke, Graz.“