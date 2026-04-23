Graz benennt Straße um: Aus Gmeiner-Weg wird Rosa-Wartinger-Weg

In Graz kommt es zu einer weiteren Straßenumbenennung. Der bisherige Hermann-Gmeiner-Weg wird künftig einen neuen Namen tragen. Der entsprechende Beschluss soll in der heutigen Gemeinderatssitzung gefasst werden, der entsprechende Beschluss wird von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) eingebracht. Die Änderung betrifft insgesamt 29 Adressen im Stadtgebiet.

Neuer Name erinnert an engagierte Kriminalistin

Künftig wird die Straße Rosa-Wartinger-Weg heißen. Die Namensgeberin war eine prägende Persönlichkeit in Graz: Als erste Frau bei der Kriminalpolizei setzte sie sich über Jahrzehnte hinweg intensiv mit Fällen sexualisierter Gewalt auseinander. Besonders bemerkenswert: Während viele nach einigen Jahren in andere Bereiche wechselten, blieb Wartinger diesem sensiblen Themenfeld bis zu ihrem Tod treu, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Hintergrund: Schwere Vorwürfe

Der bisherige Namensgeber steht seit einiger Zeit massiv in der Kritik. Gegen ihn wurden posthum schwerwiegende Vorwürfe erhoben, die eine Neubewertung notwendig machten. So soll er mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. Die Diskussion darüber sorgte auch über Graz hinaus für Aufmerksamkeit. Die Umbenennung wird daher als konsequenter Schritt gesehen. Mit der Entscheidung setzt die Stadt ein Zeichen im Umgang mit historischen Persönlichkeiten im öffentlichen Raum. Straßennamen sind Teil des kollektiven Gedächtnisses und werden zunehmend hinterfragt.

Umsetzung in den kommenden Wochen

Die offizielle Umstellung des Straßennamens ist für die kommenden Wochen vorgesehen. Für Anrainer bedeutet das unter anderem Anpassungen bei Adressen und Dokumenten. Die Stadt will die Betroffenen dabei entsprechend informieren und unterstützen. Die Entscheidung dürfte nicht die letzte ihrer Art bleiben. Immer wieder werden in Graz Namen im öffentlichen Raum überprüft und neu bewertet.