Nächste Insolvenz in Graz: Muss „Hildegards Laden“ schließen?

Nächste Insolvenz in Graz: Über ein bekanntes Unternehmen wurde nun ein Konkursverfahren eröffnet. Für Gläubiger läuft die Frist, wie es jetzt weitergeht, bleibt vorerst offen.

Am heutigen Donnerstag wurde am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren über das Vermögen der Hildegards Laden KG eröffnet. Das bestätigte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Damit ist klar: Der Betrieb steht vor einer ungewissen Zukunft.

Insolvenzverwalter übernimmt

Zum Insolvenzverwalter wurde der Grazer Rechtsanwalt Michael Axmann bestellt. Er wird nun die wirtschaftliche Lage des Unternehmens prüfen und die nächsten Schritte im Verfahren koordinieren. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob und in welcher Form der Betrieb fortgeführt werden kann oder ob eine endgültige Abwicklung droht. Das Unternehmen mit Sitz in Graz widmet sich seit 1998 der Lehre Hildegard von Bingen, so findet man im Onlineshop sowohl Fastenkur Pakete, als auch Suppen, Kekse, Gewürze und vieles mehr.

Fristen für Gläubiger laufen

Für Gläubiger ist jetzt rasches Handeln gefragt. Forderungen können ab sofort angemeldet werden. Die Anmeldefrist endet am 9. Juni 2026. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung erfolgt am 23. Juni 2026 am Landesgericht Graz. Im weiteren Verlauf des Konkursverfahrens wird geprüft, welche Vermögenswerte vorhanden sind und wie diese verwertet werden können. Ziel ist es, eine möglichst hohe Quote für die Gläubiger zu erzielen. Ob es eine Chance auf eine Fortführung gibt oder ob das Unternehmen endgültig vom Markt verschwindet, ist derzeit noch offen.

Insolvenzen nehmen zu

Der aktuelle Fall reiht sich in eine Serie von Insolvenzen ein, die zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Wirtschaftliche Herausforderungen, steigende Kosten und verändertes Konsumverhalten setzen viele Betriebe unter Druck. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie es mit „Hildegards Laden KG“ weitergeht. Spätestens bei der Prüfungstagsatzung im Juni wird sich ein klareres Bild ergeben. Bis dahin bleibt die Situation angespannt und viele Fragen offen.