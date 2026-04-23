Gastro-Neustart in Graz: Dieses Lokal eröffnet in der Kaiserfeldgasse

Neuer Standort, neues Kapitel: Die beliebte Restaurantkette Vapiano schlägt in Graz ein frisches Kapitel auf. Nach zehn Jahren am bisherigen Standort zieht das Lokal nun in die Innenstadt und öffnet heute in der Kaiserfeldgasse.

Die Räumlichkeiten am Sparkassenplatz gehören zwar der Vergangenheit an, aber der neue Standort rückt Vapiano direkt ins Geschehen der Innenstadt.

Die Räumlichkeiten am Sparkassenplatz gehören zwar der Vergangenheit an, aber der neue Standort rückt Vapiano direkt ins Geschehen der Innenstadt.

Die internationale Restaurantkette Vapiano hat in Graz einen neuen Standort bezogen. Ab sofort werden Pizza, Pasta und Co. in der Kaiserfeldgasse serviert, mitten im Stadtzentrum. Das Lokal befindet sich in jenen Räumlichkeiten, die zuletzt von der Swing Kitchen genutzt wurden, 5 Minuten hat berichtet.

Abschied nach zehn Jahren

Mit dem Umzug endet eine Ära: Rund zehn Jahre lang war Vapiano am bisherigen Standort nahe dem Sparkassenplatz vertreten. Nun folgt der Wechsel in eine stärker frequentierte Innenstadtlage. Die Entscheidung für den neuen Standort gilt als strategischer Schritt, um näher an das urbane Geschehen und die Laufkundschaft heranzurücken. Auch am bisherigen Standort zeichnet sich bereits eine Nachnutzung ab. Berichten zufolge soll dort künftig ein neues Gastronomiekonzept einziehen, das ebenfalls auf italienische Küche setzt. Damit bleibt das kulinarische Angebot in diesem Bereich der Stadt weiterhin international geprägt.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Mit der Neuaufstellung positioniert sich Vapiano einmal mehr im umkämpften Grazer Gastro-Markt. Die Nachfrage nach schneller, frischer Küche bleibt hoch, gleichzeitig wächst die Konkurrenz durch neue Konzepte und Anbieter. Der neue Standort soll nicht nur durch seine Lage überzeugen, sondern auch durch ein zeitgemäßes Konzept. Gäste dürfen sich auf das bekannte Vapiano-Angebot in modernem Ambiente freuen.