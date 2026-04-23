Mehr Plätze, mehr Personal: Stadt Graz baut Kinderbetreuung massiv aus

Graz investiert kräftig in die Zukunft der Familien: Neue Kindergruppen, zusätzliche Plätze und dutzende Jobs sollen die Betreuungssituation deutlich verbessern, trotz angespanntem Budget.

Die Stadt Graz setzt ihren Kurs fort und baut die Kinderbetreuung weiter aus. In den kommenden beiden Kindergartenjahren entstehen insgesamt 13 neue Gruppen, sowohl im Bereich Kinderkrippe als auch Kindergarten. Damit reagiert die Stadt auf den steigenden Bedarf in einer wachsenden Stadt.

Neue Standorte und Übernahmen

Bereits im Kindergartenjahr 2026/27 werden mehrere Maßnahmen umgesetzt: Neue Gruppen entstehen in der Steinbergstraße, gleichzeitig werden bestehende Einrichtungen in der Ghegagasse und Mariengasse in die städtische Betreuung übernommen, 5 Minuten hat berichtet. Ein Jahr später folgt die nächste Erweiterung in der St. Peter Hauptstraße, wo weitere Gruppen geplant sind. Insgesamt betreibt die Stadt künftig 6 zusätzliche Kinderkrippen- und 7 Kindergartengruppen.

54 neue Jobs für Betreuung

Mit dem Ausbau entstehen auch 54 neue Dienstposten für Pädagogen und Betreuungspersonal. Besonders wichtig ist der Stadt dabei die Kontinuität: Bei übernommenen Einrichtungen bleibt das bestehende Personal erhalten, damit Kinder weiterhin von vertrauten Bezugspersonen betreut werden. Der Ausbau ist Teil einer langfristigen Strategie. Die Stadt hat ihr Bildungsbudget in den vergangenen Jahren massiv erhöht, von 81,7 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 114,5 Millionen Euro im Jahr 2026. Damit fließt mittlerweile jeder dritte Euro des operativen Budgets in Bildung.

©Foto Fischer Der zuständige KPÖ-Stadtrat Manfred Eber: „Der Ausbau der Kinderbetreuung hat für die Rathauskoalition höchste Priorität.“

„Höchste Priorität“

Finanzstadtrat Manfred Eber betont die Bedeutung der Maßnahmen: „Gerade in Zeiten eines angespannten Budgets ist es für uns entscheidend, dort zu investieren, wo es die Menschen im Alltag direkt entlastet.“ Und weiter: „Der Ausbau der Kinderbetreuung hat für die Rathauskoalition höchste Priorität. Wir schaffen mehr Plätze, sichern Qualität und unterstützen Familien ganz konkret.“

Signal für Familien

Seit 2024 wurden bereits zahlreiche neue Gruppen in das städtische System aufgenommen. Mit den aktuellen Maßnahmen wird dieser Weg konsequent fortgesetzt. Für viele Eltern bedeutet das vor allem eines: mehr Planungssicherheit, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ein deutlich erweitertes Betreuungsangebot. Die nächsten Schritte sind bereits geplant: Während die Maßnahmen für 2026/27 fix finanziert sind, wird die Erweiterung ab 2027 im Zuge der kommenden Budgetverhandlungen abgesichert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 11:14 Uhr aktualisiert