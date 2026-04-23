Brutaler Raub in Graz-Gries: 19-Jähriger mit Schlagringmesser attackiert

Ein nächtlicher Angriff in Graz-Gries wirft viele Fragen auf: Eine 30-Jährige soll versucht haben, einem jungen Mann mit einem Schlagringmesser die Tasche zu rauben.

Am Montag gegen 21.30 Uhr kam es in der Lazarettgasse im Grazer Bezirk Gries zu einem versuchten schweren Raub. Ein 19-jähriger Grazer wurde plötzlich von einer Frau angegriffen. Nach bisherigen Ermittlungen näherte sich die 30-jährige Tatverdächtige dem Mann und versuchte, ihm unter Einsatz eines Schlagringmessers die Umhängetasche zu entreißen.

Opfer verletzt ins Krankenhaus

Zwischen den beiden kam es zu einem Gerangel. Dabei erlitt der 19-Jährige leichte Schnittverletzungen an der Hand. Nach der Erstversorgung wurde er ins UKH Graz gebracht. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten sofort die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die 30-Jährige wenig später in unmittelbarer Nähe des Tatortes festnehmen. Bei ihrer Einvernahme zeigte sie sich laut Polizei umfassend geständig. Sie wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Unerwartete Wendung im Fall

Im Zuge weiterer Ermittlungen kam es zu einer überraschenden Entwicklung: Auch das Opfer geriet ins Visier der Polizei. Kriminalisten nahmen den 19-Jährigen wegen des Verdachts auf Suchtgifthandel fest. In diesem Zusammenhang zeigte er sich nicht geständig. Auch er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt. Die Hintergründe des Vorfalls sowie mögliche Zusammenhänge werden derzeit weiter untersucht.