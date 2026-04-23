Sturm gegen Austria: Große Sicherheitszone rund um Grazer Stadion

Am Sonntag kommt es in Graz zum Bundesligaspiel zwischen Sturm und Austria. Tausende Fans werden erwartet, entsprechend umfangreich sind die Sicherheitsmaßnahmen. Rund um die Merkur Arena wird eine Sicherheitszone errichtet.

Am kommenden Sonntag trifft der SK Sturm Graz um 17 Uhr auf den FK Austria Wien. Aufgrund der sportlichen Brisanz und der erwarteten Fanströme hat die Polizei umfassende Maßnahmen angekündigt. Die Landespolizeidirektion Steiermark richtet einen offiziellen Sicherheitsbereich ein, der bereits ab 12 Uhr mittags bis 22 Uhr abends gilt. Damit soll ein sicherer Ablauf vor, während und nach dem Spiel gewährleistet werden.

Weiträumige Zone rund um die Merkur Arena

Der Sicherheitsbereich erstreckt sich über ein großes Gebiet rund um das Stadion in Graz-Liebenau. Zahlreiche Straßen sind betroffen, darunter Teile der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, Münzgrabenstraße, Raiffeisenstraße sowie mehrere angrenzende Gassen. Für Anrainer und Besucher bedeutet das: erhöhte Polizeipräsenz, mögliche Kontrollen und eingeschränkte Bewegungsfreiheit in diesem Bereich.

Polizei kann Personen wegweisen

Innerhalb der eingerichteten Zone gelten besondere Befugnisse für die Einsatzkräfte. Personen, die im Zusammenhang mit dem Spiel auffällig werden oder eine potenzielle Gefahr darstellen, können von der Polizei aus dem Bereich verwiesen werden. Zusätzlich kann gegen diese Personen ein Betretungsverbot ausgesprochen werden. Dieses gilt für die gesamte Dauer der Sicherheitsmaßnahme.

Konsequenzen bei Verstößen

Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss mit deutlichen Strafen rechnen. Das Ignorieren eines Betretungsverbotes stellt eine Verwaltungsübertretung dar. Es drohen Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro. Sollte diese nicht bezahlt werden können, ist auch eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen möglich. In besonders angespannten Situationen kann die Polizei Personen sogar festnehmen, wenn sie trotz Aufforderung ihr Verhalten nicht ändern. Wer das Spiel live erleben möchte, sollte genügend Zeit einplanen und sich über die Einschränkungen im Bereich rund um das Stadion informieren. Öffentliche Verkehrsmittel werden empfohlen, da es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.