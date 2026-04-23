„Alle laufen für Hanna“: Schwerkrankes Mädchen kämpft sich zurück

Beim „Styrian Run Against Cancer“ in Graz geht es um mehr als nur Sport. Es geht um Hoffnung, Zusammenhalt und um kleine Kämpferinnen wie Hanna. Noch vor einem Jahr lag sie im Isolierzimmer, heuer sitzt sie selbst am Start.

Es ist ein Moment, den ihre Familie wohl nie vergessen wird: Die kleine Hanna (3) feiert heuer beim Styrian Run Against Cancer ihre ganz persönliche Premiere.

Es ist ein Moment, den ihre Familie wohl nie vergessen wird: Die kleine Hanna (3) feiert heuer beim Styrian Run Against Cancer ihre ganz persönliche Premiere.

Es ist ein Moment, den ihre Familie wohl nie vergessen wird: Die kleine Hanna (3) feiert heuer beim Styrian Run Against Cancer ihre ganz persönliche Premiere. Im vergangenen Jahr war das noch undenkbar. Während Freunde für sie liefen, lag Hanna schwer krank mit ihrer Mama im Isolierzimmer der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Onkologie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde lag. Diagnose: Neuroblastom im Stadium 4, ein Tumor von zehn Zentimetern Größe.

Monate voller Angst und Hoffnung

Was folgte, war ein harter Kampf. Operationen, Chemotherapie, Stammzelltransplantation, Bestrahlung. Monate voller Angst, Hoffnung und ungewisser Momente. Erst vor wenigen Wochen durfte Hanna endlich nach Hause zurückkehren. Für ihre Eltern ein Wendepunkt: „Wir sind jetzt in der Nachsorge angekommen“, sagt ihre Mama. Dass Hanna heuer selbst beim „Styrian Run Against Cancer“ dabei ist, ist für ihre Familie weit mehr als nur ein sportliches Ereignis. „Für uns ist es eine Riesenfreude, dass wir heuer mit Hanna laufen dürfen“, erzählt ihre Mutter. Der Lauf steht für alles, was sie gemeinsam durchgestanden haben.

„Es wird leichter“

Doch die Familie möchte nicht nur ihre eigene Geschichte feiern, sie will auch Mut machen. Gerade am Anfang der Krankheit seien sie selbst verzweifelt gewesen. Ein Satz habe ihnen damals besonders geholfen: „Es wird leichter.“ Heute weiß Hannas Mama, dass das stimmt: „Es wird leichter, weil man lernt, besser damit umzugehen.“ Trotz der schweren Zeit ist Hanna ein fröhliches Kind geblieben. Ihre Eltern erzählen, dass sie die Behandlungen erstaunlich gut weggesteckt hat. Sogar ins Krankenhaus geht sie noch gerne. „Alle haben sie geliebt“, sagt ihre Mama. Martin Benesch, Leiter der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Hämato-Onkologie, freut sich ebenfalls mit der Familie. „Die Behandlung hat im Dezember 2024 begonnen und wurde im März 2026 abgeschlossen. Es ist erstaunlich, welche Belastungen Kinder, die an Krebs erkrankt sind, aushalten. Fünfzehn Monate Behandlung schweißen zusammen und können nur bewältigt werden, wenn Behandlungsteam und Familien zusammenhalten. Wir hoffen, dass Hanna vielleicht beim nächsten Styrian Run Against Cancer selber mitlaufen kann.“

Ein Moment für die Ewigkeit

Ein weiterer besonderer Moment steht bereits bevor: Anfang Mai wird Hanna im Krankenhaus die Glocke läuten, ein Symbol dafür, dass die intensive Therapie abgeschlossen ist. Ein Ritual, das für viele Familien einen neuen Abschnitt markiert. Für Ärzte und Pflegepersonal ist Hannas Geschichte ein starkes Zeichen. Sie zeigt, wie viel Kraft Kinder aufbringen können und wie wichtig Zusammenhalt ist. Der Leiter der Kinderonkologie betont, dass solche Verläufe nur möglich sind, wenn Familien und Behandlungsteams eng zusammenarbeiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 14:11 Uhr aktualisiert