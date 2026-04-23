Steirische Firma liefert „größte Papiermaschine Afrikas“

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ hat von General Emballage einen Großauftrag zur Lieferung einer kompletten PrimeLine-Papierproduktionslinie für ein neues Werk in Naama, Algerien, erhalten. Der Auftragswert liegt im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich und ist im Auftragseingang von ANDRITZ für das erste Quartal 2026 enthalten. Mit dieser Investition realisiert Algeriens größter Hersteller von Wellpappenverpackungen seine erste eigene Papierproduktionslinie. Sie wird Testliner- und Fluting-Papiere herstellen. Die Papiermaschine wird über eine Jahreskapazität von 350.000 Tonnen verfügen, eine Arbeitsbreite von 7,5 Metern aufweisen und für eine Geschwindigkeit von 1.200 Metern pro Minute ausgelegt sein.

General Emballage beauftragt ANDRITZ mit Lieferung der größten Papiermaschine Afrikas

Der Lieferumfang von ANDRITZ umfasst die komplette Papierproduktionslinie einschließlich Stoffaufbereitung, Umwickler, Automatisierungs- und Digitalisierungspaket, Ersatz- und Verschleißteile sowie Serviceverträge. Die Linie ist auf die strategischen Ziele von General Emballage ausgerichtet: minimaler Frischwasserverbrauch, höchste Energieeffizienz sowie maximale Anlagenverfügbarkeit unterstützt durch den Einsatz modernster Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen. Ramdane Batouche, Chairman und Chief Executive Officer von General Emballage, sagt: „Diese Investition ist ein Meilenstein für unser Unternehmen. Entsprechend sorgfältig haben wir unseren Partner ausgewählt. ANDRITZ hat uns nicht nur mit herausragender Technologie überzeugt, sondern auch mit dem Verständnis für unsere spezifischen Rahmenbedingungen und Anforderungen. Wir erwarten eine erfolgreiche und langfristige Partnerschaft zwischen unseren beiden Unternehmen.“ Gerald Steiner, Senior Vice President Paper & Tissue bei ANDRITZ, ergänzt: „Mit diesem Großprojekt unterstreicht ANDRITZ erneut sein Versprechen, der Papierindustrie heute und künftig ein verlässlicher und nachhaltiger Partner für komplette Produktionslinien zu sein.“



