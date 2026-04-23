Nächster Großauftrag für Graz: XPENG baut Produktion bei Magna aus

Wichtige Neuigkeiten für die steirische Wirtschaft: Im Zuge der weiß-grünen Delegationsreise nach China wurde bekannt, dass der chinesische E-Autobauer XPENG noch heuer ein viertes Modell bei MAGNA Steyr in Graz produzieren lassen wird. Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom, die diese erfreuliche Nachricht von ihrer China-Reise mit nach Hause bringen, sehen eine starke Botschaft für den Wirtschaftsstandort Steiermark.

LH Mario Kunasek sieht starke Botschaft für steirischen Wirtschaftsstandort

„Es sind großartige Nachrichten, dass XPENG, ein bedeutender Akteur in der chinesischen E-Auto-Branche, seine Zusammenarbeit mit MAGNA Steyr in Graz verstärkt. Chinesische Technologie und steirisches Know-how verschmelzen miteinander. Dieser Erfolg im Zuge unserer China-Reise bedeutet konkret: Arbeitsplätze in Graz und in der Steiermark werden gesichert. Das ist ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Stabilität unseres Bundeslandes. Als Landeshauptmann freut mich diese Entwicklung ganz besonders – für beide Unternehmen und für den Wirtschaftsstandort Steiermark insgesamt”, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.

Neue Produktion stärkt Standort Steiermark

„Der neue Produktionsauftrag für MAGNA ist eine wichtige Nachricht für unsere Wirtschaft und die Arbeitsplätze in unserem Land. Damit konnten wir einen weiteren Erfolg auf unserer China-Reise erzielen und liefern konkrete Ergebnisse aus den steirisch-chinesischen Beziehungen. Es freut mich, dass der Austausch funktioniert und die Brücken, die wir spannen, von beiden Seiten genutzt werden. Unsere innovativen Unternehmen bringen steirisches Know-how nach China und holen im Gegenzug, wie jetzt MAGNA, die Produktion zurück in die Steiermark”, so Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom. Bei MAGNA am Standort in Graz-Thondorf laufen bereits der G6 und G9 sowie seit Anfang April auch der P7 Plus vom Band – nun kommt noch ein weiteres Modell dazu.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 17:25 Uhr aktualisiert