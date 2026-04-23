Graz feiert seine Meister: Große Party für die 99ers in der Innenstadt

Die Graz 99ers haben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Titel in der österreichischen Eishockey-Liga geholt und feiern diesen historischen Erfolg am Sonntag, 26. April 2026, mit einer großen Meisterfeier in Graz.

Im vierten Aufeinandertreffen lieferten sich die Moser Medical Graz99ers und der HC Falkensteiner Pustertal qm 22. April einen packenden Schlagabtausch. Vor ausverkaufter Kulisse in der Intercable-Arena stemmten sich die Hausherren mit aller Kraft gegen das drohende Ende, doch die Grazer hatten ein klares Ziel vor Augen. Mit beeindruckender Konsequenz, unerschütterlichem Selbstvertrauen und dem Momentum von nunmehr 16 Siegen in Serie krönten sich die Murstädter schließlich mit einem erkämpften 6:2-Auswärtssieg zum Meister der win2day Ice Hockey League. Mehr dazu liest du hier: Historischer Sieg: Graz99ers sind erstmals Meister.

Meisterfeier der Graz 99ers

Die Graz 99ers schreiben damit Sportgeschichte: Erstmals in der Vereinsgeschichte sicherte sich das Team den Meistertitel in der österreichischen Eishockey-Liga. Der Erfolg wird am Sonntag, 26. April 2026, mit einer großen Feier in der Grazer Innenstadt gemeinsam mit den Fans gebührend zelebriert.

Graz 99ers Meisterfeier Wann: Sonntag, 26. April, ab 14 Uhr Wo: Grazer Hauptplatz

Im Zuge der Feierlichkeiten kommt es im Stadtgebiet zu umfangreichen Verkehrsmaßnahmen. Besonders betroffen ist der öffentliche Verkehr im Zentrum: Zwischen etwa 14.00 und 14.45 Uhr werden mehrere Straßenbahnlinien umgeleitet oder im Abschnitt eingeschränkt geführt. Auch ein Schienenersatzverkehr für die Linie 5 wird eingerichtet. Die Linien 1, 4 und 7 werden während der Sperre über alternative Strecken geführt, wodurch es zu Änderungen bei Haltestellen und Abfahrtsbereichen kommt. Zudem werden einzelne Haltestellen im Innenstadtbereich vorübergehend nicht bedient und durch Ersatzhaltestellen ersetzt.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 20:18 Uhr aktualisiert