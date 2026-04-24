Nach Projektende: Gemeinden sichern Pflegeversorgung

In Gratwein-Straßengel und St. Oswald wird die Gesundheitsversorgung neu gedacht: Nach dem Aus des Community Nursing-Projekts bündeln Gemeinden und Expert*innen ihre Kräfte, um die Betreuung vor Ort langfristig zu sichern.

Wie geht es nach dem Ende eines wichtigen Pflegeprojekts weiter? Genau dieser Frage stellten sich Vertreter aus Gratwein-Straßengel und St. Oswald. Beim ersten interkommunalen Vernetzungstreffen am 16. April in der Mehrzweckhalle Gratwein kamen 29 Fachleute aus Medizin, Pflege und Sozialarbeit zusammen. Ihr Ziel: Lösungen finden, damit die Gesundheitsversorgung in der Region auch künftig funktioniert. Schnell wurde klar, dass bestehende Angebote wie das Generationenhaus eine wichtige Basis sind. Gleichzeitig bremsen Personalmangel und bürokratische Hürden das System zunehmend aus. Die Vernetzung soll nun helfen, neue Wege zu finden. Geplant sind etwa Informations-Tools, damit Hilfesuchende schneller die passende Unterstützung finden.

Rückblick auf ein Erfolgsprojekt

Drei Jahre lang war das Community Nursing-Projekt ein zentraler Bestandteil der Versorgung. Bürgermeisterin Doris Dirnberger zieht eine positive Bilanz: „Als eine von 110 Pilotgemeinden in Österreich konnten wir durch die EU-Förderung mit Karin Prisching und Helga Haberfellner zwei erfahrene Pflegeexpertinnen als Community Nurses einsetzen.“ Die beiden waren viel unterwegs und unterstützten vor allem ältere Menschen direkt zu Hause. „Sie waren unermüdlich im Einsatz, um älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen“, so Dirnberger. Kostenlose Hausbesuche, Beratung zu Sturzvorsorge und Medikamenten sowie die Zusammenarbeit mit Organisationen setzten wichtige Impulse in der Gesundheitsvorsorge.

©Marktgemeinde Gratwein-Straßengel Petra Traußnig, Ines Jungwirth (beide Styria Vitalis), BGMin Doris Dirnberger, GRin Andrea Neundlinger, BGM Jürgen Konrad, DGKPin Karin Prisching, DGKPin Denise Herko ©Marktgemeinde Gratwein-Straßengel DGKPin Karin Prisching, BGMin Doris Dirnberger, GRin Andrea Neundlinger, DGKPin Denise Herko

Klarer Appell an die Politik

Trotz der Erfolge braucht es laut den Verantwortlichen mehr Unterstützung. „Die Gesundheitsversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger liegt uns am Herzen“, betonten Dirnberger und ihr Amtskollege Jürgen Konrad. Dirnberger fordert konkrete Maßnahmen: „Die hervorragende Arbeit vor Ort braucht eine überregionale Stütze. Wir fordern mit Nachdruck die Errichtung einer Pflegedrehscheibe für Graz-Umgebung Nord.“ Auch ein Facharztzentrum in Hörgas, das bereits im Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030 vorgesehen ist, soll umgesetzt werden.

Beratung bleibt vor Ort

Damit es nach dem Projektende keine Lücke gibt, wurde bereits eine Lösung fixiert. Ab Juli 2026 wird im Generationenhaus Gratwein weiterhin Pflegeberatung angeboten – einmal pro Woche durch DGKP Denise Herko. „Uns war es wichtig, die wertvolle Fachexpertise direkt im Ort zu sichern“, erklärt Dirnberger. Ein zusätzliches Plus: Die Marktgemeinde übernimmt für ihre Bewohner die Kosten der Erstberatung. So soll gewährleistet bleiben, dass du auch in Zukunft rasch und unkompliziert Unterstützung bekommst.