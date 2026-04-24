Eurovision-Stimmung in Graz: Konzert in der Christuskirche

Auch ohne Finale macht der Eurovision Song Contest 2026 Halt in Graz: In der Christuskirche in Eggenberg erwartet dich ein Konzertabend mit bekannten Siegertiteln und einigen Überraschungen.

Der Eurovision Song Contest ist einer der größten Musikwettbewerbe Europas. 2026 wird das Finale zwar nicht in Graz ausgetragen, dennoch kommt das besondere ESC-Gefühl in die Stadt. In der Christuskirche in Graz-Eggenberg wird ein Konzertabend ganz im Zeichen bekannter Melodien geboten. Damit wird deutlich: Ganz geht der Bewerb auch an Graz nicht vorbei.

Bekannte Hits und große Namen

Das Ensemble „United Intonations“ bringt siegreiche Titel des Eurovision Song Contests auf die Bühne. Ergänzt wird das Programm durch Musik aus dem traditionsreichen Festival di Sanremo sowie durch Oscar-prämierte Filmmusik. Viele dieser Stücke haben Musikgeschichte geschrieben und sind bis heute bekannt. Doch nicht jeder Siegertitel oder jede Interpretin ist im Laufe der Jahre im Gedächtnis geblieben. Genau hier setzt das Konzert an: Neben bekannten Klassikern warten auch weniger präsente Werke darauf, neu entdeckt zu werden. Das sorgt für Abwechslung und macht den Abend besonders spannend.

©UI/Plozner ESC-Feeling in Graz: In der Christuskirche erklingen bekannte Siegerhits und selten gehörte Titel.

Alle Infos zum Konzert

Das Konzert findet am 5. Mai 2026 um 19 Uhr in der Christuskirche, Burenstraße 9 in Graz-Eggenberg, statt. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Kinder sowie Inhaberinnen und Inhaber einer Sozialcard haben freien Eintritt. Der Vorverkauf läuft über das Pfarramt der Christuskirche.