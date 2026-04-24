Graz99ers-Meisterfeier legt Bim lahm: Das ändert sich am Sonntag

In Graz wird am Sonntag gefeiert und das hat Folgen für die Öffis. Wegen der Meisterfeier der Graz99ers kommt es in der Innenstadt zu Umleitungen und Ersatzverkehr. Was das für deine Fahrt bedeutet.

Am Sonntag, dem 26. April 2026, wird es in der Grazer Innenstadt kurzzeitig eng für Straßenbahnen. Grund ist die Meisterfeier der Graz99ers. Laut Holding Graz kommt es deshalb zwischen etwa 14 und 14.45 Uhr zu Einschränkungen im Bim-Verkehr. Die Linien 1, 4 und 7 müssen in diesem Zeitraum über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet werden. Gleichzeitig wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, um Fahrgäste trotzdem ans Ziel zu bringen.

Ersatzbusse für Linie 5 unterwegs

Besonders betroffen ist die Linie 5: Hier fahren in der Sperrzeit Busse statt der Straßenbahn. Die Ersatzlinie E5 pendelt zwischen Jakominiplatz und Andritz. In Richtung Andritz führt die Strecke unter anderem über Radetzkystraße, Neutorgasse und den Kaiser-Franz-Josef-Kai bis zur Keplerbrücke und weiter nach Andritz. Auch retour zum Jakominiplatz fahren die Busse über mehrere zentrale Straßen wie Lendkai, Grieskai und den Andreas-Hofer-Platz.

Haltestellen werden verlegt

Mit dem Ersatzverkehr ändern sich auch zahlreiche Haltestellen. So wird etwa die Haltestelle „Andritz“ zu bestehenden Bushaltestellen verlegt. Andere Stopps, wie „Grazerstraße“, wandern zur Haltestelle „Gleispachgasse“. Für „Maut Andritz“ wird eine Ersatzhaltestelle in der Theodor-Körner-Straße eingerichtet. Auch rund um die Keplerbrücke, den Schloßbergplatz und den Hauptplatz gibt es temporäre Änderungen, die du bei deiner Fahrt einplanen solltest.

Diese Haltestellen fallen komplett aus

Während der Sperre können zwei wichtige Haltestellen gar nicht bedient werden: „Hauptplatz-Congress“ und „Südtiroler Platz/Kunsthaus“. Als Ersatz stehen die Haltestellen „Bad zur Sonne/Stadtbibliothek“ in der Belgiergasse sowie „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim“ zur Verfügung. Damit bleibt die Innenstadt zwar erreichbar, allerdings mit kleinen Umwegen.

Auch am Jakominiplatz ändert sich einiges

Am Jakominiplatz selbst kommt es ebenfalls zu Anpassungen. Die Linien 1 und 7 halten vor dem Rondeau sowie bei der Haltestelle der Linie 23. Die Linie 4 fährt in Richtung Reininghaus von einem Ersatzsteig in der Jakoministraße ab, in Richtung Liebenau von der Radetzkystraße. Trotz der Änderungen bleibt der Knotenpunkt damit weiterhin nutzbar, nur eben anders als gewohnt.