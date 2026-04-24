Messerattacke am Marburger Kai: 21-Jähriger verletzt

In der Grazer Innenstadt ist es am Donnerstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 21-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt. Der Täter ist bislang unbekannt.

Am Donnerstag, dem 23. April 2026, eskalierte gegen 19 Uhr eine Auseinandersetzung im Bereich Marburger Kai in Graz. Ein 21-jähriger syrischer Staatsbürger wurde dabei Opfer eines Messerangriffs. Laut Polizei erlitt der Mann zumindest zwei Stich- und Schnittverletzungen am linken Ober- und Unterarm. Unmittelbar nach der Tat reagierten zwei Frauen rasch und leisteten Erste Hilfe. Sie versorgten den Verletzten noch am Tatort, bevor Einsatzkräfte eintrafen.

Fahndung ohne Erfolg

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und setzte mehrere Streifen ein. Dennoch blieb die Suche nach dem Täter erfolglos. Grund dafür ist die fehlende Beschreibung des Angreifers. Ob sich Täter und Opfer kannten, ist derzeit noch unklar.

Verletzter im LKH Graz behandelt

Der 21-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht. Dort erhielt er medizinische Versorgung, konnte jedoch noch am selben Abend wieder entlassen werden. Über seinen aktuellen Zustand ist nichts Näheres bekannt. Das Kriminalreferat Graz hat die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Untersuchungen.