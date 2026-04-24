EU-Kulturerbe-Siegel für Grazer Landeszeughaus

Große Auszeichnung für Graz: Das Landeszeughaus wurde in Brüssel offiziell mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel geehrt und rückt damit noch stärker ins internationale Rampenlicht.

Große Bühne für ein steirisches Wahrzeichen: Vertreter des Universalmuseums Joanneum haben am Mittwoch, dem 22. April, in Brüssel das Europäische Kulturerbe-Siegel für das Landeszeughaus entgegengenommen. Die Europäische Kommission zeichnet alle zwei Jahre bedeutende historische Orte aus – heuer wurden 13 neue Stätten geehrt. Insgesamt tragen damit rund 80 Orte in Europa dieses besondere Siegel. In Österreich zählen nun neben der Römerstadt Carnuntum und der Hofburg Wien auch das Grazer Landeszeughaus dazu.

Bedeutung für Europa

Warum gerade das Landeszeughaus? Die ausgezeichneten Stätten stehen nicht nur für Geschichte, sondern auch für Bildung, Beteiligung und europäische Werte. EU-Kommissar Glenn Micallef betonte bei der Verleihung: „Diese 13 neu ausgezeichneten Stätten verkörpern das Beste dessen, wofür das Europäische Kulturerbe-Siegel (EHL) steht.“ Gerade in Zeiten des Wandels helfe das Kulturerbe, Orientierung zu geben und die gemeinsame Identität zu stärken.

©Eric Herchaft Am 22. April fand die Übergabe des Kulturerbe-Siegels in Brüssel statt: Glenn Micallef (EU-Kommissar für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport), Meena Lang (Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport) mit Bettina Habsburg-Lothringen (Leiterin der Abteilung Kulturgeschichte des Universalmuseums Joanneum), Marko Mele (wissenschaftlicher Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum) und Walter Feldbacher (Chefkurator Landesgeschichte und Landeszeughaus), die die Auszeichnung entgegennahmen.

Vom Krieg zum Dialog

Das Landeszeughaus blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Errichtet im 17. Jahrhundert als zentrale Waffenkammer im Südosten des Habsburgerreiches, war es über Jahrhunderte ein wichtiger Knotenpunkt in einer von Konflikten geprägten Region. Mit dem Ende großer kriegerischer Auseinandersetzungen verlor es seine ursprüngliche Funktion und wurde zum Symbol für eine neue europäische Idee: Frieden, Austausch und Zusammenarbeit. Heute nutzt das Museum genau diese Geschichte, um Brücken zu schlagen. Statt Waffen stehen nun Bildung, Dialog und das Verständnis für gemeinsame europäische Werte im Mittelpunkt.

Ein Ort mit Strahlkraft

Mit rund 32.000 Objekten ist das Landeszeughaus die größte erhaltene historische Waffenkammer der Welt. Knapp 60.000 Besucher zog es im vergangenen Jahr an; damit zählt es zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Graz. Für Bettina Habsburg-Lothringen ist die Auszeichnung auch ein Auftrag: „Wir nehmen die Aufnahme in die Reihe der europäischen Kulturerbe-Stätten als Auftrag, die europäischen Verflechtungen des Landeszeughauses sowie die Bedeutung des Friedens verstärkt in den Mittelpunkt seiner Vermittlung zu stellen.“

Große Anerkennung für die Steiermark

Auch auf Landesebene ist die Freude groß. Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl spricht von einer „großen Anerkennung für die Steiermark“. Das Zeughaus mache nicht nur die militärische Vergangenheit sichtbar, sondern auch den Weg vom Konflikt hin zum Frieden und genau das sei heute wichtiger denn je.