Graz reagiert auf Baustellen im Osten: Ab 1. Mai kannst du bei der P+R-Anlage Fölling kostenlos parken und mit dem Bus weiterfahren. Das soll Pendler:innen spürbar entlasten.

Ab 1. Mai wird die P+R-Anlage Fölling kostenlos zugänglich gemacht. Die Stadt Graz setzt damit gezielt auf eine einfache Lösung für den Alltag. Während der Bauarbeiten in der Hilmteichstraße soll das Angebot den Verkehr im Grazer Osten entlasten. Autofahrer können ihr Fahrzeug abstellen und bequem auf den Bus umsteigen. Die Maßnahme ist vorerst bis Ende 2027 geplant. Damit will die Stadt eine spürbare Verbesserung für Pendler schaffen.

Wenig genutzt – jetzt attraktiver

Bisher wurde die Anlage nur wenig genutzt. Genau das soll sich nun ändern. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) erklärt: „Die Anlage in Fölling wurde bisher wenig genutzt. Jetzt machen wir sie zu dem, was sie sein soll: ein einfaches und attraktives Angebot für alle, die entspannt in die Stadt kommen wollen. Wer hier umsteigt, spart Zeit – und wir entlasten gemeinsam den Verkehr im Grazer Osten.“ Durch das Gratis-Parken soll ein Anreiz geschaffen werden, das Angebot stärker zu nutzen.

©Foto Fischer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner will die P+R-Anlage Fölling attraktiver machen.

200 Stellplätze kostenlos nutzbar

Insgesamt stehen rund 200 Stellplätze zur Verfügung. Die Nutzung ist täglich von 5 bis 24 Uhr kostenlos. Voraussetzung ist allerdings ein gültiges Busticket. Dieses kannst du einfach über die App GrazMobil oder direkt im Bus kaufen. Bestehende Zeitkarten gelten weiterhin. Damit wird die Anlage zu einem unkomplizierten Umsteigepunkt für den täglichen Weg in die Stadt.

Dichter Takt Richtung Zentrum

Auch das Busangebot ist entsprechend ausgebaut. Die Haltestelle P+R Fölling wird von mehreren Linien bedient: 200, 201, 250 und X20. In der Morgenspitze fahren die Busse durchschnittlich alle sieben Minuten stadteinwärts. Das sorgt für eine verlässliche und planbare Weiterfahrt ins Zentrum. Gerade für Pendler:innen ist das ein wichtiger Faktor im Alltag.

Entlastung während Bauarbeiten

Durch die aktuellen Baustellen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Straßenverkehr. Genau hier setzt die Maßnahme an. Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) sagt dazu: „Die P+R-Anlage in Fölling ist ein echtes Murksprojekt aus vergangenen Tagen, das lange Zeit kaum genutzt wurde. Jetzt wollen wir das Angebot aufwerten: Das Parken wird vorübergehend gratis, um neue Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen und gleichzeitig den Verkehr in Mariatrost zu entlasten.“ Das Ziel ist klar: weniger Stau und ein einfacherer Weg in die Stadt.