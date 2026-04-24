Weitere Festnahme nach Trafik-Raub in Graz

In Graz-Wetzelsdorf überschlagen sich nach dem Trafik-Überfall die Ereignisse: Neben drei Jugendlichen wurde nun auch ein 20-Jähriger festgenommen. Zwei Verdächtige sitzen erneut in Haft.

Nach dem Raubüberfall in einer Grazer Trafik wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen, zuletzt auch ein 20-jähriger mutmaßlicher Fahrer.

Nach dem Raubüberfall in einer Grazer Trafik wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen, zuletzt auch ein 20-jähriger mutmaßlicher Fahrer.

Nach dem Raubüberfall auf eine Trafik in der Peter-Rosegger-Straße gibt es eine weitere Festnahme. Ein 20-jähriger Grazer steht im Verdacht, die drei bereits bekannten Tatverdächtigen mit seinem Auto zum Tatort gebracht zu haben. Die Polizei nahm ihn fest. 5 Minuten berichtete: Trafikantin in Graz mit Messer bedroht: Mehrere Festnahmen. In weiterer Folge wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Damit erweitert sich der Kreis der Beschuldigten rund um die Tat vom 17. April deutlich.

17-jähriger Grazer als Haupttatverdächtiger ausgeforscht

Am Freitagabend gegen 18.15 Uhr betrat ein Mann die Trafik und bedrohte die Trafikantin mit einem Messer. Danach nahm er Bargeld aus der Kassa und flüchtete zu Fuß. „Mehrere Zeugen beobachteten, dass der Mann in Richtung Maria-Pachleitner-Straße lief. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ“, so die Polizei. Erst durch intensive Ermittlungen konnte ein 17-jähriger Grazer als Haupttatverdächtiger ausgeforscht werden.

Drei Jugendliche im Fokus der Ermittlungen

Der 17-Jährige zeigte sich geständig. Laut Ermittlungen soll er die Beute nach der Tat mit zwei weiteren Jugendlichen geteilt haben. Auch diese beiden 17-Jährigen wurden ausgeforscht und festgenommen. Sie bestritten jedoch eine Beteiligung. Tatkleidung und das mutmaßliche Klappmesser wurden in einem Wohnhaus nahe dem Tatort sichergestellt. Das Bargeld blieb bislang verschwunden.

Erneute Festnahme nach Drohung

Zwischenzeitlich wurden zwei der Jugendlichen vom Landesgericht unter Auflagen freigelassen. Sie mussten geloben, keinen Kontakt zueinander zu haben. Doch genau das dürfte passiert sein. Laut Ermittlungen sollen sie den Haupttatverdächtigen unter Androhung von Gewalt dazu gedrängt haben, sein Geständnis zu widerrufen. Nachdem dieser Verdacht bekannt wurde, griff die Staatsanwaltschaft Graz durch.

Zurück in der Justizanstalt

Die Folge: Beide 17-Jährigen wurden erneut festgenommen und wieder in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Damit sitzen aktuell mehrere Verdächtige im Zusammenhang mit dem Trafik-Raub in Haft. Die Ermittlungen laufen weiter.