Schirning streamt Störche live: Küken-Schlupf steht bevor

In Gratwein-Straßengel kannst du ab sofort einen ganz besonderen Livestream verfolgen: Auf dem Dach der Volksschule Schirning zeigt eine Kamera das Familienleben der Störche - hautnah und rund um die Uhr.

Was sonst nur mit viel Geduld und Glück gelingt, passiert jetzt ganz bequem von daheim aus: Du kannst den Alltag der Weißstörchelive mitverfolgen. Die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel hat heute die Storchenkamera auf dem Dach der Volksschule Schirning offiziell in Betrieb genommen. Damit bekommst du einen direkten Einblick in die Kinderstube der Tiere, ohne sie dabei zu stören. Das Interesse in der Gemeinde ist groß, seit die Störche wieder in ihr Nest zurückgekehrt sind. Genau deshalb wurde die Kamera installiert: Sie ermöglicht einen Blick auf das Geschehen hoch oben am Schuldach.

©Storchencam/VS Schirning Noch wird gebrütet, doch schon bald könnten im Storchennest in Schirning die ersten Küken schlüpfen.

Offizieller Start vor Ort

Zur Inbetriebnahme kamen Bürgermeisterin Doris Dirnberger, Vizebürgermeister Manfred Zettl und Direktorin Christine Derler persönlich zur Volksschule. Die Freude über das neue Projekt war dabei deutlich spürbar. „Ich freue mich sehr über diese Premiere: Erstmals können wir das Schirninger Storchennest live per Kamera begleiten und das Geschehen direkt in unsere Wohnzimmer und Klassenzimmer holen. So können wir alle gemeinsam am Wunder der Natur teilhaben und mitfiebern, während die Störche oben auf dem Schuldach völlig ungestört ihren Nachwuchs großziehen.“

©Marktgemeinde Gratwein-Straßengel Direktorin Christine Derler, VBGM Manfred Zettl, BGMin Doris Dirnberger (v.l.n.r.) vor der Volksschule in Schirning (Gratwein-Straßengel)

Jetzt wird es spannend

Aktuell sitzen die Störche noch fest auf ihrem Nest und brüten. Doch genau das macht den Livestream gerade so spannend. Denn in den nächsten Tagen und Wochen wird mit dem Schlüpfen der ersten Küken gerechnet. Die Kamera läuft rund um die Uhr und liefert laufend neue Bilder aus dem Nest. So kannst du miterleben, wie aus Eiern kleine Jungstörche werden und wie sich das Familienleben Schritt für Schritt entwickelt.

Livestream jederzeit abrufbar

Wenn du selbst einen Blick riskieren willst, geht das ganz einfach: Der Livestream ist ab sofort online verfügbar. Mit nur einem Klick bist du mitten im Geschehen – fast so, als würdest du selbst am Dach der Volksschule stehen.