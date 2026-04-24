Unfall in Graz: Radfahrer verletzt – Aussagen widersprechen sich

In Graz-Straßgang kam es am Mittwoch zu einem Unfall zwischen Auto und Rad. Der Radfahrer wurde verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, da der genaue Ablauf unklar ist.

Nach einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer in Graz widersprechen sich die Angaben. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Nach einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer in Graz widersprechen sich die Angaben. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Am Mittwoch, dem 22. April 2026, gegen 14.05 Uhr krachte es in der Hafnerstraße in Graz-Straßgang. Ein Autolenker und ein Radfahrer standen bei der Kreuzung Kärntner Straße / Hafnerstraße. Beide bogen bei Grünlicht links in die Hafnerstraße ein. Kurz darauf kam es laut Polizei zu gegenseitigen Überholmanövern. In weiterer Folge touchierte das Auto das Hinterrad des Fahrrads. Der Radfahrer stürzte.

Radfahrer leicht verletzt

Nach dem Zusammenstoß reagierte der Autofahrer sofort und hielt an. Er verständigte die Einsatzkräfte. Der Radfahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er ins UKH Graz gebracht und dort ambulant behandelt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Laut Polizei gibt es unterschiedliche Angaben der Beteiligten zum Ablauf. Deshalb ist noch nicht geklärt, wer den Unfall verursacht hat.

Polizei bittet um Hinweise

Um den Hergang zu klären, werden nun Zeugen gesucht. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion 1 unter der Telefonnummer 059 133/654110 zu melden.