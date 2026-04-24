Nachfolger fix: Stefan Leitgeb wird neuer Personalamtschef in Graz

In der Stadt Graz steht ein personeller Wechsel im Personalamt bevor. Nach einem Auswahlverfahren hat sich Personalstadtrat Manfred Eber für einen Nachfolger entschieden, der künftig zentrale Aufgaben in der Stadt übernimmt.

Die Nachfolge an der Spitze des Grazer Personalamtes ist geklärt. Nach einem mehrstufigen Auswahlprozess fiel die Entscheidung auf Stefan Leitgeb, der künftig die Leitung übernehmen soll. Dem Auswahlverfahren gingen zahlreiche Bewerbungen voraus. Insgesamt hatten sich 61 Personen für die Position interessiert, sieben Kandidaten wurden zu einem Hearing eingeladen. Die zuständige Kommission übermittelte anschließend einen Zweiervorschlag, aus dem die finale Entscheidung getroffen wurde.

Bestätigung im Gemeinderat geplant

Die offizielle Bestellung ist noch nicht abgeschlossen. Leitgeb soll im Mai im Grazer Gemeinderat bestätigt werden. Erst danach kann er die neue Funktion formell antreten. Leitgeb ist bereits seit mehreren Jahren in der Grazer Stadtverwaltung tätig. Seit 2013 arbeitet er im Magistrat, zunächst im Bereich der strategischen Organisationsentwicklung. In dieser Funktion war er an verschiedenen Projekten beteiligt. Seit 2023 ist er im Personalamt tätig und leitete zuletzt den Bereich Personalbewirtschaftung. Mit seiner bisherigen Erfahrung bringt er umfassende Kenntnisse der internen Abläufe mit. Mit der Bestellung eines neuen Amtsleiters endet eine lange Ära: Der bisherige Leiter des Personalamtes, Erich Kalcher, scheidet nach mehr als 32 Jahren in dieser Funktion aus.

Fokus auf Weiterentwicklung

Mit dem geplanten Führungswechsel soll das Personalamt künftig weiterentwickelt werden. Themen wie Organisationsstruktur, Digitalisierung und moderne Verwaltungsprozesse gelten dabei als zentrale Aufgabenfelder. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Gemeinderat, der im Mai über die Bestellung abstimmen wird. Das Personalamt spielt eine zentrale Rolle innerhalb der Grazer Stadtverwaltung. Es ist unter anderem für Personalplanung, Organisation und interne Abläufe verantwortlich.