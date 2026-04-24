Gratis Shuttle & Experimente: Lange Nacht der Forschung in Graz

Graz zählt zu den wichtigsten Forschungs- und Innovationsstandorten Österreichs. Universitäten, Fachhochschulen und Unternehmen arbeiten hier eng zusammen und treiben neue Entwicklungen voran. Diese starke Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sorgt dafür, dass neue Ideen nicht nur entstehen, sondern auch umgesetzt werden. Mit der Langen Nacht der Forschung wird genau dieses Wissen für alle zugänglich gemacht. An insgesamt 36 Standorten in Graz und der Steiermark können Besucher heute hinter die Kulissen blicken. Labore, Institute und Betriebe zeigen, woran aktuell gearbeitet wird, von Technik über Medizin bis hin zu Zukunftsthemen wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit.

Mitmachen statt nur zuschauen

Das Besondere: Es bleibt nicht beim Zuschauen. Viele Stationen sind interaktiv gestaltet. Besucher können Experimente ausprobieren, mit Forschenden sprechen und Fragen stellen. So wird Wissenschaft verständlich und vor allem erlebbar. Damit man möglichst viele Stationen besuchen kann, gibt es auch heuer wieder einen kostenlosen Shuttleservice. Vier Buslinien verbinden im 20-Minuten-Takt alle wichtigen Standorte. Startpunkt ist der Jakominiplatz, von dort aus geht es quer durch die Stadt zu den Forschungszentren. Noch bis 23 Uhr heute.