Neues Eis-Highlight in Graz: Beliebte Manufaktur jetzt im Univiertel

Gute Nachrichten für Eisliebhaber in Graz: Im Univiertel gibt es ab sofort eine neue Anlaufstelle für hochwertige Gelato-Kreationen. Eine bekannte steirische Eismanufaktur bringt ihre Sorten nun direkt in die Stadt.

In der Zinzendorfgasse, nur wenige Schritte vom Stadtpark entfernt, erweitert das Lokal „Parks“ sein Angebot. Neben Speisen und Getränken gibt es dort jetzt auch ein eigenes Eisfenster für den Straßenverkauf. Damit wird das Sortiment um eine weitere sommerliche Attraktion ergänzt und das mitten in einem der belebtesten Viertel von Graz, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Eis aus der Region

Für das neue Angebot setzt man auf eine Kooperation mit einer Eismanufaktur aus Fernitz-Mellach, dem bekannten Eis von Purkarthofer. Die Produkte stehen für hochwertige Zutaten und einen bewussten Umgang mit Ressourcen. Das Konzept setzt auf Regionalität und sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, ein Ansatz, der in der steirischen Gastronomie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Im Angebot finden sich sowohl klassische Sorten als auch ausgefallene Varianten. Von beliebten Geschmäckern wie Haselnuss oder Mango bis hin zu kreativeren Kombinationen reicht die Auswahl. Auch auf der Speisekarte des Lokals wird das Eis integriert, etwa in Form von Shakes oder Dessertvariationen.

Treffpunkt für den Sommer

Mit dem neuen Eisfenster reagiert das Lokal auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen To-go-Angeboten, besonders in den warmen Monaten. Das Univiertel zählt zu den beliebtesten Treffpunkten der Stadt, entsprechend groß ist das Interesse an neuen kulinarischen Angeboten. Neben dem Geschmack spielt auch das Konzept eine Rolle: Nachhaltigkeit, faire Produktion und moderne Arbeitsmodelle sind zentrale Bestandteile der Zusammenarbeit. Auch intern hat sich im Lokal zuletzt etwas verändert. In der Geschäftsführung gab es eine personelle Neuerung, die künftig weitere Impulse bringen soll.