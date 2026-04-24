„Größer als der Grazer Hauptplatz“: Reininghausplatz offiziell eröffnet

Im Grazer Stadtteil Reininghaus wurde heute der neue Reininghausplatz offiziell eröffnet. Der rund 10.000 Quadratmeter große Platz gilt schon jetzt als neues Zentrum und könnte den Stadtteil nachhaltig prägen.

Eigentlich ist der Reininghausplatz schon seit dem Winter fertig. Doch erst jetzt, mit Menschen, Musik und Bewegung, zeigt sich, was dieser Ort wirklich kann. Am heutigen Eröffnungstag wird schnell klar: Hier entsteht mehr als nur eine Freifläche. Es ist ein Treffpunkt für alle Generationen. Kinder laufen über den Platz, Besucher bleiben stehen, probieren Spielmöglichkeiten aus oder genießen einfach die Atmosphäre.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Rund um die offizielle Eröffnung wurde gefeiert: mit Musik, Marktständen, Snacks und Begegnungen.

„In dieser Dimension einzigartig“

Auch für die Stadt ist das Projekt etwas Besonderes. Stadtbaudirektor Bertram Werle findet klare Worte: „In dieser Dimension und mit dieser Ausstattung noch nie.“ Und er legt nach: „Der Platz bildet ein lebendiges Zentrum, das Menschen verbindet – doppelt so groß wie der Hauptplatz.“ Ein Vergleich, der zeigt, welche Bedeutung dem neuen Platz zugeschrieben wird. Der neue Platz ist Teil der rasanten Entwicklung von Reininghaus. Rund 4.000 Menschen profitieren bereits jetzt von der Infrastruktur im Stadtteil. Straßenbahn, Schulen und Sportanlagen wurden in den letzten Jahren ausgebaut, nun folgt mit dem Platz das soziale Zentrum.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Ein Kinderchor sorgte für Stimmung, Schüler präsentierten Performances und formten gemeinsam ein großes Herz.

Raum für Begegnung und Bewegung

Mit rund 10.000 Quadratmetern Fläche bietet der Platz zahlreiche Möglichkeiten: Schattenplätze unter Bäumen, Spielbereiche, ein Wasserbecken und Flächen für Märkte oder Veranstaltungen. ARE-Geschäftsführer Gerald Beck beschreibt die Vision dahinter: „Ein zentraler Begegnungsraum für alle Generationen.“ Passend dazu gab es zur Eröffnung auch gleich Spielsets, von Tischtennis bis Boccia, die künftig vor Ort genutzt werden können. Auch politisch wird der Platz als wichtiger Meilenstein gesehen. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner spricht von einem Ort, der den Stadtteil prägen wird: „Dieser Platz wird zu einem Herzstück dieses Stadtteils werden.“ Besonders wichtig sei, dass sich Menschen hier begegnen und wohlfühlen können.

Musik, Kinder und ein starkes Symbol

Zur Eröffnung wurde der Platz sofort mit Leben gefüllt. Ein Kinderchor sorgte für Stimmung, Schüler präsentierten Performances und formten gemeinsam ein großes Herz. Ein Bild, das perfekt zum neuen Charakter des Ortes passt. Rund um die offizielle Eröffnung wurde gefeiert: mit Musik, Marktständen, Snacks und Begegnungen. Der Bücherbus der Stadtbibliothek machte Station, Besucher stöberten, setzten sich zusammen und nutzten den Platz genau so, wie er gedacht ist.