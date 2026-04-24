3.000 Gratis-Kisterl in Graz: Blumen & Kräuter zum Mitnehmen

Frühling in Graz und das mit einer besonderen Aktion: Tausende Blumen- und Kräuterkisterl werden am Samstag kostenlos von der KPÖ verteilt. Wer schnell ist, kann sich ein Stück Natur für Balkon oder Garten sichern.

Am Samstag, 25. April, wird das Volkshaus Graz einmal mehr zum Treffpunkt für alle, die ihren Balkon, Garten oder ihre Fensterbank begrünen wollen. Insgesamt 3.000 Blumen- und Kräuterkisterl stehen bereit, kostenlos, solange der Vorrat reicht. Die Aktion wird vom KPÖ-Gemeinderatsklub gemeinsam mit dem Verein „Blühen & Summen“ und pro mente Steiermark organisiert.

Bunte Mischung für zuhause

Die Kisterl sind mit einer vielfältigen Auswahl an Pflanzen bestückt. Darunter befinden sich Wildblumen wie Margeriten, Ringelblumen oder Wilde Malven. Auch Kräuterliebhaber kommen auf ihre Kosten: Rosmarin, Minze, Lavendel oder Salbei sollen für frischen Duft und Geschmack sorgen. Damit eignet sich die Aktion sowohl für Hobbygärtner als auch für alle, die einfach etwas Grün in ihren Alltag bringen möchten.

Mehr als nur Pflanzen

Neben der Ausgabe der Kisterl wird vor Ort auch gekocht. Das Team der Nachbarschaftsküche bereitet Gerichte mit saisonalen Kräutern zu, von Suppen bis hin zu frischen Salaten. Besucher können nicht nur probieren, sondern auch mithelfen und Tipps rund ums Kochen und Pflanzen sammeln. Die Ausgabe startet um 10 Uhr und läuft bis 18 Uhr, allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Erfahrungsgemäß ist das Interesse groß, weshalb ein früher Besuch empfohlen wird.