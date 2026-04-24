Kollision in Graz: Radfahrerin (78) nach Sturz schwer verletzt

Ein Unfall auf einem Geh- und Radweg in Graz-Puntigam hat am Freitagnachmittag zwei Verletzte gefordert. Eine ältere Radfahrerin kam nach einer Kollision zu Sturz und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Besonders schwer traf es die 78-jährige Grazerin auf dem Fahrrad, sie wurde schwer verletzt.

Besonders schwer traf es die 78-jährige Grazerin auf dem Fahrrad, sie wurde schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der Puntigamer Straße. Eine 26-jährige Frau war zu Fuß unterwegs, als es zu einer Berührung mit einer Radfahrerin kam, die in dieselbe Richtung fuhr. Warum es zu dem Kontakt zwischen den beiden kam, ist derzeit noch unklar.

Beide Frauen stürzen

Durch die Kollision verloren beide das Gleichgewicht und stürzten. Besonders schwer traf es die 78-jährige Grazerin auf dem Fahrrad. Sie erlitt Verletzungen schweren Grades und musste umgehend medizinisch versorgt werden. Nach der Erstversorgung wurden beide Frauen ins LKH Graz eingeliefert. Die Fußgängerin kam mit leichten Verletzungen davon. Am Fahrrad entstand zudem Sachschaden.