Tragischer Unfall in Graz: 24-Jährige stirbt nach Sturz aus Fenster

Eine 24-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz von einer Leiter aus dem zweiten Stock gestürzt. Trotz rascher Hilfe konnte ihr Leben im Krankenhaus nicht mehr gerettet werden, sie verstarb.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 17.15 Uhr im Bezirk Gries. Die junge Grazerin dürfte ersten Informationen zufolge mit handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt gewesen sein. Dabei kam es zu dem folgenschweren Unfall: Die Frau stürzte offenbar von einer Leiter aus dem zweiten Stock. Wie genau es dazu kam, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Passanten alarmieren Einsatzkräfte

Zeugen bemerkten den Sturz und reagierten sofort. Mehrere Passanten setzten umgehend den Notruf ab, woraufhin Rettungskräfte rasch zum Einsatzort eilten. Die 24-Jährige wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in das LKH Graz gebracht. Trotz aller Bemühungen der Ärzte erlag die junge Frau im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Sie verstarb an den Folgen des Sturzes. Die genauen Umstände des Sturzes sind aktuell noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den Hergang des Unfalls zu klären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 20:50 Uhr aktualisiert