Zwischen Spitzenschuhen und Dornröschen – 55+ Ballett boomt in Graz

„Es sind jetzt schon 25 Jahre, in denen ich unterrichte“, staunt auch Tanzpädagogin Sandra Höpfner-Buchnitzki (47) selbst. 20 Jahre davon verbrachte sie in den Niederlanden, seit drei Jahren lebt sie in der Steiermark. In Graz hat sie seitdem einige Tanzprojekte etabliert. Neben regelmäßigen Tanzangeboten in Grazer Seniorenheimen leitet sie auch Kurse für Menschen mit Parkinson, MS, Schädel-Hirn-Trauma oder rheumatischen Erkrankungen. Besonders beliebt ist ihr Angebot „Ballett Vital 55+“, das die ältere Generation in den Proberaum lockt.

„Schon der erste Kurs war voll“

„Mir hat dieses Angebot in Graz wirklich gefehlt“, erzählt Höpfner-Buchnitzki. Ein Facebook-Posting brachte Anfang 2025 den entscheidenden Anstoß, das Ballettprojekt für die reife Generation zu starten. Der erste Kurs war schnell ausgebucht. Innerhalb von wenigen Monaten folgte also ein zweiter und auch dieser ist inzwischen gut besucht. „In jedem Kurs tanzen zwischen 15 und 20 Teilnehmerinnen“, freut sich die Tanzpädagogin.

©Sandra Höpfner-Buchnitzki Sandra Höpfner-Buchnitzki (Mitte) mit ihren motiverten Kursteilnehmerinnen

Die Feen aus Dornröschen

Inzwischen entstand auch ein zusätzlicher Choreografie-Kurs für besonders Interessierte: „Dort machen acht Teilnehmerinnen mit. Wir erarbeiten gerade ein Stück aus ‚Dornröschen‘ und sind darin alle Feen.“ Grundsätzlich sei in ihren Kursen jede und jeder willkommen. „Ich passe die Inhalte an die Gruppe an“, betont sie. Perfektion sei kein Ziel, vielmehr geht es um Freude und Bewegung. Dennoch sind ihre Tänzerinnen, im Schnitt um die 60 Jahre alt, hoch motiviert – auch jene, die bereits über 70 sind. „Mittlerweile kommen auch Jüngere, weil sie einfach mitmachen möchten.“ Und diese dürfen natürlich auch mittanzen. „Ich bin da nicht so streng“, lacht die Kursleiterin.

Ein Stapel Spitzenschuhe gibt Einblicke

Der Fokus liegt neben der Freude auch auf der Gesundheit. „Ballett wirkt auf vielen Ebenen“, erklärt die Höpfner-Buchnitzki. „ Es verbessert Haltung, Beweglichkeit und Koordination. Außerdem fördert es Konzentration und Aufmerksamkeit.“ Die Verbindung von Musik und Bewegung schenke Lebensfreude; nicht selten entstehen durch das gemeinsame Hobby auch neue Freundschaften. Und manchmal gibt es sogar kleine Begegnungen mit der Welt der Profis. „Einmal lag ein Stapel Spitzenschuhe im Raum“, erinnert sie sich die Kursleiterin. „Eine Teilnehmerin war hin und weg und fragte, ob sie diese fotografieren darf.“

Trainieren wie die Profis

Es ist also nicht nur der Tanz, der die Gruppen jeden Montag verzaubert. Auch die Umgebung trägt dazu bei. Manchmal verraten Klebebänder am Boden, an welcher Choreografie die Profitänzer gerade arbeiten. Immerhin trainieren diese im selben Raum. „Das greife ich dann gerne in meinen Stunden auf“, sagt Höpfner-Buchnitzki. „Meine Teilnehmerinnen wollen auch immer alles wissen“, erzählt sie lächelnd. Nicht nur das mache sie unheimlich stolz. Auch die Fortschritte, die sie – nach nur einem Jahr – schon bei ihren Tänzerinnen beobachten kann, bestärken sie in ihrer Arbeit.

Tanzen bald auch in Graz Umgebung

Nun möchte sie ihr „Ballett 55+“-Angebot auch auf das Grazer Umland ausweiten. „Es gibt viele Kurse für Kinder und Jugendliche“, sagt sie. „Aber wer mit 40 oder älter tanzen möchte, findet selten passende Angebote. Das möchte sie ändern. „Mir geht es darum, Räume zu schaffen, in denen Menschen sich bewegen können. Und sich dabei gleichzeitig gesehen, kulturell angesprochen und miteinander verbunden fühlen.“ Das Alter soll dabei keine Rolle spielen.