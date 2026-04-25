NEOS legen Vorschläge zur Verkehrsentlastung in Graz vor

Bei einer Pressekonferenz in Graz haben die NEOS Maßnahmen zur Verkehrssituation präsentiert. Im Fokus stehen Nebenstraßen, Park-&-Ride-Anlagen und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, dem 23. April, thematisierten die Grazer NEOS die aktuelle Verkehrssituation in der Stadt. Vorgestellt wurde unter anderem ein stadtweites Fahrverbot für den Pendler:innen-Durchzugsverkehr auf Nebenstraßen. „Das Beispiel Ruckerlberg zeigt ganz deutlich, dass die Probleme seit Jahren bekannt sind, aber offensichtlich der Mut fehlt, die städtischen Verkehrsströme endlich wirksam zu steuern“, sagte NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointner.

©NEOS Steiermark Philipp Pointner präsentierte bei der Pressekonferenz die NEOS-Vorschläge zur Verkehrssituation in Graz.

Antrag im Gemeinderat

Im Zuge der aktuellen Gemeinderatssitzung brachten die NEOS dazu einen Antrag ein. Dieser soll die städtische Verkehrsabteilung beauftragen, einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss vorzubereiten. Pointner erklärte dazu: „Die Menschen in den Wohngebieten haben ein Recht auf Lebensqualität. Schleichverkehr, Lärm und gefährliche Situationen sind für sie längst unzumutbar geworden.“

Park-&-Ride im Fokus

Ein weiteres Thema war der Ausbau von Park-&-Ride-Anlagen in und um Graz. Laut NEOS verläuft dieser derzeit langsam. Ralph Kranner, Kandidat auf Listenplatz 4, verwies in diesem Zusammenhang auf ein Angebot der ASFINAG. Demnach seien bereits Grundstücke im Norden und Süden von Graz reserviert, zudem könne die Finanzierung übernommen werden. „Die Stadt muss die angebotene Kooperation mit der ASFINAG schleunigst annehmen und diese Chance endlich nutzen“, so Kranner.

©NEOS Steiermark Ralph Kranner verwies auf den Ausbau von Park-&-Ride-Anlagen und eine mögliche Kooperation mit der ASFINAG.

Blick über die Stadtgrenze hinaus

Neben einzelnen Maßnahmen betonten die NEOS die Bedeutung einer übergeordneten Verkehrsplanung. „Die Verkehrsplanung darf nicht an der Stadtgrenze enden. Um die besten Lösungen zu finden, muss man das ganze Bild im Blick haben“, erklärte Kranner. Dabei wurde auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs angesprochen, insbesondere der Straßenbahn über die Stadtgrenzen hinaus.

Thema Zeitverlust im Verkehr

Ein weiterer Punkt der Präsentation war der Zeitverlust durch Stau. Die NEOS sehen darin einen wichtigen Aspekt der Verkehrsdebatte und fordern, diesen stärker zu berücksichtigen. Ziel sei es, die Verkehrssituation in Graz insgesamt zu verbessern.