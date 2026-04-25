Rave mitten im Parkhouse: Graz tanzt den Tag und die Nacht durch

Dieses Wochenende wird in Graz gefeiert und das auf ganz besondere Art. Während in der Stadt zahlreiche Events laufen, sticht eines besonders hervor: Das Parkhous wird heute zur einzigartigen Rave-Location.

Was sonst eine Ruhe-Oase mitten im Park ist, verwandelt sich heute in eine außergewöhnliche Event-Location: Das Parkhouse im Grazer Stadtpark wird zum Schauplatz eines groß angelegten Outdoor-Raves. Unter dem Motto „Come early – stay late“ wird hier von 17 Uhr bis 04 Uhr früh durchgetanzt. Die Kombination aus urbanem Setting, offenen Flächen und Rave sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre.

Beats von House bis Drum & Bass

Musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei: Von House und Techno über Trance bis hin zu Drum & Bass und UK Garage wird die gesamte Bandbreite elektronischer Musik abgedeckt. Das Line-up verspricht durchgehend treibende Beats, perfekt für alle, die bis in die frühen Morgenstunden feiern wollen. Veranstaltet wird das Ganze einmal mehr von carpenoctem, die Verantwortlich für die besten Raves des vergangenen Jahres in Graz sind. Dahinter steckt ein Kollektiv, die ihre Homebase in Graz haben und eine klare Mission haben: „Räume schaffen, in denen die Underground-Kultur aufblüht und die Tanzfläche zur Ekstase wird.“