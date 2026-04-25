Feuer in Wohnanlage gelegt? Neue Details nach Großbrand in Graz

Nach dem Großbrand in einer Grazer Wohnanlage verdichten sich die Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Die Polizei geht nun davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Mehrere Wohnungen sind weiterhin unbewohnbar.

Am 19. April kam es in einer Wohnsiedlung im Grazer Bezirk Straßgang zu einem Großeinsatz. Das Feuer brach im Bereich von Lagerabteilen im Erdgeschoss aus und breitete sich rasch aus. Dichte Rauchschwaden zogen durch das Gebäude, zahlreiche Bewohner mussten evakuiert werden, 5 Minuten hat berichtet. Mehrere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt wurden laut aktuellen Angaben 16 Menschen verletzt.

Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Nun liegt ein zentrales Ermittlungsergebnis vor: Die Polizei geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Demnach dürfte der Brand in einem offenen Abstellabteil seinen Ausgang genommen haben, wo brennbares Material entzündet wurde. Trotz intensiver Ermittlungen konnte bisher keine tatverdächtige Person ausgeforscht werden. Die Polizei hat bereits zahlreiche Zeugen befragt und Spuren gesichert. Die Untersuchungen laufen weiterhin auf Hochtouren.

Massive Schäden in Wohnanlage

Die Auswirkungen des Brandes sind erheblich. Besonders betroffen sind mehrere Wohnungen, die durch Rauch und Ruß stark beschädigt wurden. Aktuell sind neun Wohnungen weiterhin unbewohnbar. Auch eine Woche nach dem Brand können die Bewohner nicht in ihre eigenen vier Wände zurückkehren. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Für die betroffenen Bewohner wurde rasch Unterstützung organisiert. Die Stadt Graz stellte Ersatzunterkünfte zur Verfügung, um kurzfristig Hilfe zu leisten. Viele Betroffene kamen jedoch bei Verwandten oder Freunden unter. Nur ein Teil nutzte die angebotenen Notunterkünfte. Das Krisenmanagement steht weiterhin in engem Austausch mit den Bewohnern.

Große Wohnanlage betroffen

Der betroffene Wohnkomplex ist groß: Rund 650 Wohnungen sowie eine Kinderbetreuungseinrichtung befinden sich auf dem Areal. Durch den Brand ist die Nutzung aktuell teilweise eingeschränkt. Auch angrenzende Bereiche könnten noch von den Folgen betroffen sein. In den kommenden Tagen beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten. Verrauchte Wohnungen und beschädigte Bereiche müssen gereinigt und instand gesetzt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass im Zuge dieser Arbeiten weitere Wohnungen vorübergehend gesperrt werden müssen. Wie lange die Sanierung dauern wird, ist derzeit noch offen.