Neue Gemeindewohnungen in Graz-Puntigam: 20 Familien ziehen ein

Mit dem neuen Wohnhaus setzt die Stadt Graz ein klares Signal. Erstmals nach Jahrzehnten tritt sie wieder selbst als Bauherrin für Gemeindewohnungen auf. Das Projekt in Puntigam ist bereits das dritte dieser Art. Zuvor hatte die Stadt rund 50 Jahre lang keine eigenen Gemeindewohnungen mehr errichtet. Nun wird dieser Weg wieder konsequent fortgesetzt.

©Stadt Graz/Foto Fischer Große Freude über die neuen Wohnungen.

20 Wohnungen mit viel Platz

Das Gebäude umfasst insgesamt 20 stadteigene Wohnungen, die Anfang April an die neuen Bewohner übergeben wurden. Besonders auffällig: die großzügigen Freiflächen rund um das Haus. Diese bieten Platz für Begegnung, Erholung und gemeinsames Leben, ein wichtiger Faktor für die Wohnqualität im Alltag. Zur offiziellen Einstandsfeier kamen nicht nur die neuen Bewohner zusammen, sondern auch Nachbarn aus den umliegenden Wohnhäusern. Die Veranstaltung wurde bewusst als gemeinsames Fest gestaltet, als Startpunkt für ein gutes Miteinander im Viertel. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr war vor Ort und betonte die Bedeutung solcher Projekte für die Stadt. „Bei unseren Gemeindewohnungen ist uns besonders wichtig, nicht nur leistbaren Wohnraum zu schaffen, sondern auch ein gutes nachbarschaftliches Miteinander zu fördern“, so Kahr. Die Verbindung zum bestehenden Gemeindebau in der Mitterstraße sei dabei ein wichtiger Schritt gewesen. Ziel sei es, lebendige Nachbarschaften zu schaffen, in denen sich Menschen langfristig wohlfühlen.

Moderne Ausstattung inklusive

Neben dem leistbaren Wohnraum wurde auch auf zeitgemäße Ausstattung geachtet. Die Wohnungen verfügen unter anderem über: Glasfaser-Internet, Fernwärme, eine Photovoltaikanlage und einen Gemeinschaftsraum. Ein großer Kinderspielplatz ergänzt das Angebot und macht die Anlage besonders familienfreundlich. Geplant wurde das Projekt von Architekt Hansjörg Tschom, umgesetzt durch das Bauunternehmen Lederer-Grabner. Die Kombination aus moderner Bauweise und funktionaler Gestaltung soll den Bedürfnissen unterschiedlicher Bewohner gerecht werden.