ORF-Abgabe vor Aus: 30 Mio. für Kultur und Sport in der Steiermark wackeln

In Graz schlagen mehrere Parteien gemeinsam Alarm: Die geplante Abschaffung der ORF-Landesabgabe ab 2027 könnte massive Folgen für Kultur und Sport in der Steiermark haben.

Mit einem offenen Brief wenden sich Vertreter der Grazer Stadtregierung und des Gemeinderates an die Steiermärkische Landesregierung. Unterzeichnet wurde das Schreiben von KPÖ, ÖVP, Grünen und SPÖ. Darin fordern sie, die geplante Abschaffung der ORF-Landesabgabe zu verschieben, zumindest so lange, bis eine gesicherte Gegenfinanzierung vorliegt. Der Hintergrund: Ohne Ersatz drohen laut Stadt massive Einschnitte in der steirischen Kultur- und Sportlandschaft.

Unsicherheit trotz erster Schritte

Zwar sei der Förderstopp im Kultur- und Sportbereich teilweise aufgehoben worden, dennoch bleibt die Lage angespannt. Laufende Förderungen sind laut Schreiben teils nicht abgesichert, neue Projekte nur eingeschränkt möglich. Auch mehrjährige Vereinbarungen sind noch nicht endgültig geklärt. Diese Unsicherheit erschwert die Planung für zahlreiche Einrichtungen im ganzen Land erheblich.

30 Millionen Euro stehen auf dem Spiel

Besonders brisant ist die finanzielle Dimension: Die ORF-Landesabgabe bringt jährlich rund 30 Millionen Euro ein. Laut dem offenen Brief fließen 75 Prozent davon direkt in Kultur- und Sportmaßnahmen. Eine ersatzlose Streichung würde somit mehr als ein Viertel des steirischen Kulturbudgets betreffen. Die Folge wäre ein deutlicher Rückgang an Angeboten.

Konsequenzen für die Region

Die Grazer Stadtregierung sieht dadurch vor allem jene Bereiche gefährdet, die ohnehin als besonders anfällig gelten. Ein Rückgang an kultureller und sportlicher Vielfalt könnte langfristig die Attraktivität der gesamten Region beeinträchtigen. Im Brief heißt es, eine solche Entwicklung würde die Lebensqualität, die wirtschaftliche Entwicklung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwächen.

Klare Forderungen an das Land

Die Stadt Graz fordert daher mehr Transparenz über die aktuelle Budgetlage sowie eine klare Strategie für die Zeit ab 2027. Außerdem solle sichergestellt werden, dass die bestehenden Förderstrukturen nicht kurzfristig verändert werden. Wörtlich heißt es: „Wir ersuchen Sie daher, die derzeitige Förderstruktur so lange sicherzustellen, bis eine tragfähige und verlässliche Ersatzlösung für Kultur und Sport vorliegt.“