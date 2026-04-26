Waldbrand bei Graz wächst auf bis zu 50 Hektar – Einsatz läuft weiter

Nach dem Waldbrand am Samstag laufen auch heute die Löscharbeiten auf Hochtouren. Zahlreiche Feuerwehren, Hubschrauber und Spezialkräfte kämpfen gegen Flammen, Wind und Trockenheit.

Der Waldbrand in Eisbach-Rein bei Graz hält die Einsatzkräfte weiterhin in Atem. Auch am heutigen Sonntag, dem 26. April, gehen die Löscharbeiten weiter. Bereits am Samstagmittag ist das Feuer im Bereich des Mühlbachgrabens ausgebrochen und hatte sich rasch im schwer zugänglichen Waldgebiet ausgebreitet. Steile Hänge und dichter Bewuchs erschweren die Arbeit vor Ort massiv. Dichter Rauch war teils bis nach Graz sichtbar und sorgte in der Region für große Aufmerksamkeit.

Deutlich größere Brandfläche

Während zu Beginn noch rund sieben Hektar betroffen waren, hat sich das Feuer massiv ausgedehnt: „Waren es zu Beginn an die 7 ha Fläche die betroffen war, sind es derzeit an 40-50 ha die im Brand stehen. Das Feuer hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch Wind ausgebreitet“, heißt es vom Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung. Ein Ende des Einsatzes ist aktuell nicht absehbar.

©Freiwillige Feuerwehr Kainbach bei Graz | Die Brandfläche in Eisbach-Rein ist auf rund 45 bis 50 Hektar angewachsen.

140 Florianis aktuell im Einsatz

Auch die Polizei ist in den Großeinsatz eingebunden. Laut Landespolizeidirektion Steiermark wurde der Brand „am 25. April 2026 kurz vor Mittag von einer Wanderin bemerkt, welche umgehend die Einsatzkräfte verständigte“. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte sich das Feuer durch den Wind bereits rasch ausgebreitet, weshalb „umgehend ein größerer Löscheinsatz eingeleitet wurde“. Aktuell stehen „bis zu 35 Feuerwehren mit rund 140 Einsatzkräften und über 40 Fahrzeugen im Einsatz“. Unterstützt werden sie von Polizeistreifen, Drohnen sowie mehreren Hubschraubern, darunter auch Kräfte des Bundesheeres. Die Löscharbeiten gestalten sich wegen des schwierigen Geländes weiterhin schwierig, das Feuer hat bereits angrenzende Hangbereiche erfasst. Hinweise auf die Brandursache gibt es derzeit nicht, „die Ermittlungen dauern an und werden durch die noch andauernden Löscharbeiten erschwert“. Die Polizei ersucht zudem, „das betroffene Gebiet rund um den Brandort großräumig zu meiden“.

Von der Übung direkt in den Einsatz

Besonders gefordert ist auch die Flugdienststaffel Ost/Süd. „Am Samstag wurde die Flugdienststaffel Ost/Süd mit Stützpunkt bei der FF Kapfenberg-Stadt zum Waldbrandeinsatz nach Eisbach-Rein alarmiert. Ein Teil unserer Einheit rückte direkt von der Übung im Bereich Deutschlandsberg zur Einsatzstelle ab“, berichtet die Feuerwehr Kapfenberg. Vor Ort stellte die Einheit wichtiges Equipment für Hubschrauber des BMI und des Bundesheeres bereit und unterstützte die Kräfte am Boden. „Sonntag geht es weiter. Weiters sind unsere Einsatzkräfte auch aktuell in Kärnten im Einsatz“, heißt es weiter.

Großeinsatz mit 160 Feuerwehrleuten

Insgesamt standen bereits am Samstag rund 160 Feuerwehrleute sowie zahlreiche Fahrzeuge im Einsatz. Auch die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf war vor Ort: „Unser WLF-K mit WAB Tank stand heute Nachmittag bis in die Abendstunden gemeinsam mit zahlreichen Einsatzkräften beim Waldbrand in Eisbach-Rein im Einsatz. Rund 160 Feuerwehrleute sowie mehrere Hubschrauber waren und sind vor Ort im Einsatz.“ Die Löscharbeiten werden auch heute fortgesetzt: „Am Sonntag wird der Einsatz ab den frühen Morgenstunden mit unserem WLF und TLFA fortgesetzt. Auch unser Kommandant ABI Marc Pacher ist als KHD-Kommandant vor Ort im Einsatz.“

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg | Löscharbeiten werden am Sonntag mit Fahrzeugen und Hubschraubern fortgesetzt.

Wind und Trockenheit als Risiko

Die Bedingungen bleiben schwierig. Anhaltende Trockenheit und aufkommender Wind begünstigen die Ausbreitung der Flammen zusätzlich. Schon kleinste Funken können derzeit Brände auslösen oder weiter antreiben. Die Einsatzkräfte beobachten die Wetterentwicklung daher genau, denn Wind könnte die Lage rasch verschärfen.

Appell der Feuerwehren

Die Feuerwehren richten einen klaren Appell an die Bevölkerung: „Anhaltende Trockenheit und Wind begünstigen derzeit eine rasche Ausbreitung von Bränden. Bitte daher im Umgang mit Feuer und möglichen Zündquellen besonders vorsichtig sein. Insbesondere im Wald oder in Waldnähe keine Feuer entzünden und keine Zigaretten achtlos wegwerfen.“ Wie lange der Einsatz noch andauern wird, ist derzeit unklar. Klar ist jedoch: Auch heute wird mit vollem Einsatz weiter gegen die Flammen gekämpft.

Auch im Kärntner Lesachtal läuft Großeinsatz weiter

Ein ähnliches Bild zeigt sich aktuell auch in Kärnten: Parallel zum Einsatz in der Steiermark läuft im Lesachtal ebenfalls ein großer Waldbrand-Einsatz weiter. 5 Minuten berichtete: Waldbrand im Lesachtal: Großeinsatz geht weiter. Dort sind derzeit rund 110 Hektar betroffen. Laut Einsatzleitung hat sich das Feuer über Nacht zwar nicht weiter ausgebreitet, dennoch stehen auch am Sonntag zahlreiche Kräfte sowie mehrere Hubschrauber im Einsatz. Die Lage bleibt angespannt, auch wenn sich die Situation vorerst stabilisiert hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2026 um 08:34 Uhr aktualisiert